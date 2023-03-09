Itb Berlin Uluslararası Turizm Fuarında Çinli Turistlere Yönelik Beklenti Yüksek

ANONS (İngilizce): Lİ CHAO, Xinhua muhabiri:

"ITB Berlin uluslararası turizm fuarı, dünyanın dört bir yanından yaklaşık 5.500 katılımcıyla Salı günü açıldı. Küresel pazarda giderek artan Çinli turist sayısıyla birlikte, ITB Berlin'deki katılımcılar, Çinli tüketicilerinin dönüşlerine yönelik beklentilerini dile getirdi."

SES 1 (İngilizce): WIM ISERIEF, SkyTeam Satış Direktörü:

"SkyTeam ittifakında da gördüğünüz gibi, giderek daha fazla havayolu, uçuşlarını hızla artırıyor. Sadece birkaç gün önce, İngiltere'deki yeni ortağımız Virgin Atlantic, 1 Mayıs'tan itibaren Shanghai'a günlük uçuşlar başlatacağını duyurdu."

SES 2 (Çince): RAY CHEN, Trip.com Grubu Kıdemli Başkan Yardımcısı:

"Mevcut verilerimize baktığımızda, kullanıcıların seyahat etme isteklerinin çok yüksek olduğunu görüyoruz. Kullanıcılarımızın yurt dışı seyahat arama sayısı 2019'un aynı dönemine göre yüzde 4 ila yüzde 6 arasında arttı. Platformumuzda, yurtdışı seyahatlerin gerçek hacminin 2019'daki oranın yüzde 40'ını yakaladığını görüyoruz. Ayrıca dış hat uçuşlarının kademeli olarak toparlanmasıyla birlikte, bundan sonrası da dört gözle beklemeye değer."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Berlin'den bildiriyor.

(XHTV)