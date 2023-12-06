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İtalyan ve Çinli İşletmeler Çevre Dostu Projelere Odaklanıyor

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İtalya Çin Konseyi Vakfı tarafından yayımlanan anket sonuçlarına göre, İtalyan ve Çinli işletmeler çevre dostu projelere giderek daha fazla odaklanıyor. İşletmelerin çoğunluğu diğer ülkeyi projeleri için en iyi destinasyonlardan biri olarak görüyor.

ROMA, 6 Aralık (Xinhua) -- Karşılıklı olarak birbirlerinin ülkelerinde faaliyet gösteren İtalyan ve Çinli işletmeler arasında yapılan yıllık bir anket, çevre dostu projelere giderek daha fazla odaklanıldığına işaret ediyor.

İtalya Çin Konseyi Vakfı tarafından Salı günü yayımlanan dördüncü İtalyan ve Çin İş Anketi, "çevreye duyarlı projelerdeki" artışın yanı sıra Çin'deki İtalyan şirketlerinin ve İtalya'daki Çinli şirketlerin giderek daha küçük ölçekli projelere odaklandığını gösteriyor. Ayrıca bu şirketlerin, projelerinin borçla ilgili etkileri konusunda giderek artan bir farkındalık geliştirdikleri görülürken, özel teşebbüsün genişleyen rolü de ön plana çıkıyor.

Her iki ülkedeki şirketlerin yaklaşık yarısı "mikro" ya da "küçük" olarak sınıflandırılırken, diğer ülkede iş yapan şirketlerin ezici bir çoğunluğunun mülkiyeti tamamen kendi ülkelerine ait. Bu durum, Çin'de faaliyet gösteren İtalyan şirketlerinin yüzde 79'u ve İtalya'da faaliyet gösteren Çinli şirketlerin yüzde 72'si için geçerli.

Rapora göre her iki ülkede de şirketlerin çoğu, diğer ülkeyi "projeleri için en iyi destinasyonlardan" biri olarak görüyor. Ankette bu oranın İtalya'da yüzde 61 ve Çin'de yüzde 65 olduğu ortaya konuluyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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