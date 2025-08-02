İtalyan Turistler Türkiye Turu Kapsamında Beypazarı'na Ulaştı

Türkiye turu yapan 2 İtalyan turist, Ankara'nın Beypazarı ilçesine ulaştı.

Türkiye'yi otomobilleriyle turlayan Nicola Massa Becnucci ve Tommaso Dentice Diaccadia, Beypazarı'ndan sonra Nevşehir, Bartın'ın Amasra ilçesi ile İstanbul'a uğrayıp ülkelerine dönmeyi planlıyor.

Becnucci, AA muhabirine, Türk insanının misafirperverliğine hayran kaldıklarını söyledi.

Beypazarlıların kendilerini sıcak karşıladığını anlatan Becnucci, "Beypazarı'nı çok sevdik. Kısa sürede kaynaşmamızın akabinde bizleri bağrına basan Beypazarı halkına çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Diaccadia da yolculuklarının iyi geçtiğini, Türklerin kendilerine her konuda yardımcı olduğunu dile getirdi.