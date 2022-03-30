İtalyan sosyal medya fenomeni Maltesi'nin cansız bedeni bulundu

İtalyan sosyal medya fenomeni 26 yaşındaki Carol Maltesi'nin cansız bedeninin parçalarının çöp torbasında bulunmasının ardından, Maltesi'nin eski sevgilisi gözaltına alındı.

26 yaşındaki İtalyan sosyal medya fenomeni, 1 çocuk annesi Carol Maltesi'nin parçalanmış cansız bedenine ait parçalar, İtalya'nın Brescia şehrinin Borno ilçesinde çöp torbasına konulmuş şekilde bulundu. Polisler sosyal medya fenomeni Maltesi'nin kimliğinin vücudundaki dövmelerle teşhis edildiğini açıkladı. Carol Maltesi'nin bu yılın başlarında komşusu 43 yaşındaki Davide Fontana ile bir ilişkiye başladığı ancak daha sona ayrıldıkları öğrenildi. Polis eski sevgili Fontana'dan şüphelenerek zanlının ifadesini aldı. Polis daha sonra yaptığı açıklamada, Fontana'nın bir tartışma sonrası Maltesi'yi öldürdüğünü kimliğini gizlemek için yüzünü yaktığını, cansız bedenini parçalara ayırdığını ve çöp torbalarına koyarak dondurucuda sakladığını söylediğini ifade etti.

İtalyan Savcı Lorena Ghibaudo yaptığı açıklamada, "Zanlı Davide Fontana, hala yaşıyormuş gibi görünmesi için Carol Maltesi'nin telefonunu kullanıyor ve hatta kirasını ödüyordu ama gerçekte zanlı onu öldürmüş ve vücudunu parçalara ayırmıştı" dedi.

Zanlı Fontana bugün polis tarafından gözaltına alındı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel