İtalyan Sivil Savunması, Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki yardım deneyimlerini video ile paylaştı

Türkiye'de 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde görev yapan İtalyan arama kurtarma ekipleri, depremin ardından yaşadıklarını ve deneyimlerini paylaştı.

Başbakanlık Sivil Savunma Departmanı, Twitter'daki hesabından, Türkiye'de 11 ili etkileyen "asrın felaketi"nin birinci ayında, İtalya'dan bölgeye giden yardım ekiplerinin deneyimiyle ilgili paylaşımda bulundu.

Arama kurtarma ekiplerine katılan bir personel, "Biz ilk gittiğimizde etrafta bir şey yoktu, ilk temeli biz oluşturduk. Sonrasında yavaş yavaş Hatay Stadı'nın parkında çadır kenti kurduk. Yavaş yavaş gelişti. Bu arada Hatay Stadı da lojistik bir merkez oldu ve Türkler hızla ayağa kalktı." ifadesini kullandı.

Bir personel de bölgeye gittiklerinin ikinci gününde enkaz altından kurtardıkları bir çocuğun gözlerindeki bakışı ve coşkusunu hiç unutamadığını söyledi.

Arama kurtarma ekibinde hemşire olarak görev yapan bir yetkili de buruk anlara şahit olduklarını aktararak, enkaz altından bir babayı kurtardıklarına sevinirken, bu kişinin kızının can verdiğini anlayınca sevinçlerinin yarım kaldığını anlattı.

Bir diğer görevli, yerel halkla işbirliği içinde olduklarını belirterek, "Hatta 'daima şımartıldık' da diyebiliriz." dedi.

İtalyan itfaiyesinden bir personel, "Kemal" adındaki mihmandarlarıyla Türk ve İtalyan bayraklarını değiştiklerini, Kemal'in hem dil çevirilerinde hem de kültürel farklılıkların aşılmasında bölgedeki operasyon sürecinde kendilerine çok yardımcı olduğunu ve "çok değerli katkılar yaptığını" dile getirdi.

Bir görevli, yaklaşık 10 saatlik çalışmanın ardından çıkardıkları bir gencin operasyon sırasında dışarı çıkarıldıktan sonra kendileriyle özçekim yapmak istediğini söylediğini anlattı.

Bir başka personel de ülkelerine yanlarında deneyim ve insanlık adına pek çok şey öğrenerek geri döndüklerini belirtti.

Videonun sonunda, İtalyan ekiplerinin Türkiye'den dönerken havaalanında alkışlanarak uğurlandıkları görüntülere yer verildi.

İtalya Sivil Savunma Genel Müdürü Fabrizio Curcio ise ekiplere gösterdikleri çabalar dolayısıyla teşekkür etti.

Piyemonte Bölgesel Yönetimince Twitter'dan yapılan paylaşımda, bölge yönetimi olarak Hatay'da kurdukları sahra hastanesinin Türkiye'ye bağışlanmasına yönelik çalışmaların başladığını bildirerek, hastanede görev yapacak Türk sağlık personelinin İtalyan ekiplerle çalışmaya başladığı kaydedildi.