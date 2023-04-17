İtalyan Şef Ölen Kızının Hayalini Çin'de Yaşatıyor

JİNAN, 17 Nisan (Xinhua) -- İtalyan şef Federico Bianchini bahar güneşinin ilk ışıklarıyla ayağa kalkıyor, beyaz önlüğünü giyerek mutfağa gidiyor. Birkaç saat sonra yaptığı tatlının iştah açıcı kokusu evi sarıyor.

Bu yıl, 61 yaşındaki Bianchini'nin Çinli eşi ile Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaletindeki Dongying'e yerleşmelerinin ve burada restoran açmalarının dördüncü yılı. Birlikte dört yıldır işlettikleri restoran, ölen kızlarının hatırası için de anlam taşıyor.

Bianchini 2004 yılında, İtalya'nın Verona kentinde yaşayan Çin uyruklu Dong Yan ile evlendi. Ancak, bir araba kazası sonucunda tek kızlarını kaybeden çift kedere boğuldu. Sonrasında hayatlarına devam edebilmek için yıllarca mücadele ettiler.

"Kızımız bir keresinde bize Dongying'de bir İtalyan restoranı açmak istediğini söylemişti" diyen Bianchini, "Sarı Nehir Deltası'ndaki bu şehri haritada bulduk ve sanki bunun bir şekilde kaderimiz olduğunu hissettik" diye ekliyor.

Kızları, Dongying'i ziyaret etmiş ve şehre bağlanmıştı. Bianchini, "Kızımın gerçekleştiremediği hayali yerine getirmek için kafasında canlandırdığı yeri görmek istedik" diyor.

2019'da, nihayet 50'li yaşlarda yeni bir iş kurma cesaretini toplayan çift, Shandong'a taşındı.

Bianchini, "Buraya gelirken uçakta, en azından 100 kişiden birinin yemeklerimizi beğeneceğini söyleyerek birbirimizi cesaretlendirdik. Şaşırtıcı bir şekilde, restoranımızın açılışında devletten ve yerel halktan çok yardım aldık" diye anlatıyor.

Dongying'e indikten sonra Bianchini'nin öğrendiği ilk Çince kelimeler "güzel" ve "lezzetli" oldu, bunları "sevgi" kelimesi izledi. Çin'in en uzun ikinci nehrinin ağzındaki bu kucaklayıcı ve sevimli şehrin Bianchini'de uyandırdığı duygular bunlardı.

Restoran, İtalyan menüsüyle kendi hayranlarını oluşturdu. Müdavimleri arasında, çocuklarını İtalyan yemeklerini tatmaları için getirip, restorancı çift ile sohbet eden birçok yerel ebeveyn de var.

Restoranın menüsünde, Bianchini'nin Wangwang adlı 9 yaşındaki bir erkek çocuğu için tasarladığı Wangwang Pizza adlı özel bir yemek de bulunuyor. Çocuğun annesi, çiftin ilk yerel müşterileri ve arkadaşları arasında yer aldı ve restoranın duyulması için bir sosyal medya hesabı açılmasına yardımcı oldu.

Bianchini'nin eşi Dong, "Onlarla konuşmayı seviyorum. Sanki kızımın arkadaşları ve komşuları gibiler" diyor.

Çoğu şef tariflerini gizli tutarken, Bianchini bunları restorandaki büyük bir panoda sergiliyor. Çift, otantik İtalyan yemeklerini okullara ve topluluklara tanıtmak için ücretsiz aşçılık eğitimi etkinliklerine de katılıyor.

"Dongying'de hayatın sevgi dolu olduğunu ve paylaşmanın bir tür mutluluk olduğunu düşünüyoruz" diyen Bianchini, Çinli arkadaşlarının onu akupunktur gibi Çin gelenekleriyle tanıştırdığını ve buharda pişmiş mantılar gibi Çin atıştırmalıkları yapmayı öğrettiğini sözlerine ekledi.

Geçen yıl, Bianchini bir yaşlı kimlik kartı ve ücretsiz bir toplu taşıma kartı aldı. Geleceğe baktığında, Dongying'deki restoranını işletmeye devam edeceğini ve bundan hep mutluluk duyacağını dile getiriyor.

Bianchini, "Ailemizin ve sevgimizin olduğu yerde Çin'de ve Sarı Nehir ağzında kalacağız" diyor.