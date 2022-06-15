İtalyan Şef Danilo Zanna Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız ile yemek yaptı

Türk ve dünya mutfağının farklı lezzetlerini Beyoğlu'nda bir araya getiren Uluslararası Beyoğlu Lezzet Festivali'nin açılış programı öncesinde bir araya gelen İtalyan Şef Danilo Zanna ile Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız birlikte yemek yaptı.

Türk ve dünya mutfağının farklı lezzetlerini Beyoğlu'nda bir araya getiren Uluslararası Beyoğlu Lezzet Festivali başladı. Beyoğlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl ilk defa geniş katılımla gerçekleştirilen festivalin açılış programının öncesinde, ünlü İtalyan Şef Danilo Zanna hünerlerini sergiledi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile festival alanında kurulan İtalya standında bir araya gelen ünlü şef festivale özel yemek hazırladı. Etkinlikte İtalyan Şef Zanna İtalyan Pizzası yaparken Başkan Yıldız da Muhlama yaptı. Türk ve İtalyan mutfağını buluşturan etkinlikte Başkan Yıldız'ın şef Zanna'ya muhlama yapma eğitimi vermesi renkli görüntülere sahne oldu.

DÜNYA MUTFAKLARININ BİRBİRİNİ TANIMASINI İSTİYORUZ

Etkinlikte festivalle ilgili açıklamalarda bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Bugün Türkiye'de, belki de dünyada ilk defa uluslararası bir gastronomi festivali yapılıyor. Ülkelerin başkonsolosları ile 4-5 defa bir araya gelerek toplantılar gerçekleştirdik ve her ülkenin kendi mutfağını gelip tanıtmasını sağladık. Belki şu anda pek çok ülkede de gastronomi festivalleri yapılıyor fakat bunun ilk olmasının nedeni o ülkelerin başkonsolosları ile bir araya gelerek bunu yapmış olmamız. 15 Haziran'da başlayıp 19 Haziran'a kadar devam edecek olan festivalde 14 ülke gelip kendi kültürünü, mutfağını tanıtacak. Önümüzdeki yıllarda Beyoğlu Lezzet Festivali daha çok ülkenin katılımıyla gerçekleşecektir. Dünya mutfaklarının birbirini tanımasını istiyoruz" dedi.

KÜLTÜRLERİ VE MUTFAKLARI BİR ARAYA GETİRMEK EN ÇOK BEYOĞLU'NA YAKIŞIR

Yıldız, "Ben Beyoğlu Belediye Başkanı olarak burada bir Hindistanlı usta ile Türk ustayı bir araya getirmeyi, Brezilyalı bir usta ile Türk bir ustayı bir araya getirmeyi amaçladım. Farklı kültürleri ve mutfakları bir araya getirmek en çok Beyoğlu'na yakışır. Beyoğlu tüm tarih boyunca farklı milletlerin, kültürlerin, dillerin haliyle de farklı mutfakların bir araya geldiği bir yerdir. Az önce Danilo şef ile Karadeniz Mutfağı'ndan muhlamayı deneyimledik. O da İtalyan pizzası ile bizleri tanıştırdı. Pratik olan bir çeşidinin nasıl yapıldığını bizimle paylaştı. 4 gün boyunca burada farklı ustalar hem yemeklere bu lezzetin nasıl verildiği ile ilgili hem de kültürlerle ilgili söyleşiler yapacak. Kültür söyleşilerinde Ömür Akkor bizimle olacak, Maria Ekmekçioğlu bizimle olacak. Alanında en iyilerden bir çok usta bizimle olacak. Gerginlikler yaşadığımız bu zamanlarda dünya ülkelerinin birbirlerini tanıyarak kaynaşmasını ve Beyoğlu'nun da tanıtımının gerçekleşmesini diliyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir kültür festivali yaşadık, şimdi böylesi daha anlamlı oldu. 14 ülke şu anda burada kendi mutfaklarını tanıtıyorlar. Bütün ustalara, emeği geçen arkadaşlara ve burada olanlara teşekkür ediyorum, hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel