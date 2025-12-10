Haberler

İtalyan mutfağı, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine alındı

İtalya, İtalyan mutfağının UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras listesine alındığını duyurdu. Başbakan Meloni ve Bakan Tajani, bu başarının kültürel mirasın korunması ve uluslararası işbirliği anlamında önemli bir adım olduğunu vurguladılar.

İtalya hükümeti, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) hükümetler arası komite toplantısında İtalyan mutfağının, "UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras" listesine eklendiğini bildirdi.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de toplanan komitenin oturumlarına katıldı.

Bakan Tajani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "UNESCO'nun Yeni Delhi'deki konferansından, İtalyan mutfağının UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesine alındığını duyurmaktan gurur duyuyorum. Bu, nesilleri birleştiren, toprakların değerini ortaya çıkaran; İtalya'yı dünyada eşsiz kılan lezzetlerin, geleneklerin ve yaratıcılığın olağanüstü bir şekilde tanınmasıdır." ifadelerini kullandı.

Tajani, ayrıca bu başarının, hükümetlerinin tarım-gıda mirasının korunması ve İtalyan mutfağının, tarım-gıda tedarik zincirinin diyalog, işbirliği, dayanışma ve barış aracı olarak tanıtılması konusundaki daha geniş kapsamlı taahhüdünü de yansıttığını kaydetti.

Başbakan Giorgia Meloni, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı video mesajında, "İtalyan mutfağı, bizim en güçlü elçimizdir. Böyle bir tanınmayı alan ilk ülkeyiz. Biz İtalyanlar için mutfak sadece yemek veya tarifler koleksiyonu değil. Aksine çok daha fazlası; kültür, gelenek, emek ve zenginlik. Bu mücadeleyi İtalyan halkıyla, yurt dışındaki yurttaşlarımızla ve kültürümüzü, kimliğimizi ve yaşam tarzımızı seven dünyanın dört bir yanındaki herkesle birlikte kazandık. Yaşasın İtalyan mutfağı, yaşasın İtalya." değerlendirmesinde bulundu.

İtalyan gıda endüstrisinden sektör temsilcileri de İtalyan mutfağının "UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras" listesine eklenmesini memnuniyetle karşıladı.

Ülkede gıda üreten firmaların tamamını temsil eden Filiera Italia'nın Üst Yöneticisi (CEO) Luigi Scordamaglia, yaptığı açıklamada, UNESCO'daki tanımanın, İtalyan üretim ve tedarik zinciri için başarı olduğunu belirtti.

İtalyan hükümeti, 2023 yılından bu yana İtalyan mutfağının, bu listeye girmesi için uluslararası çapta kampanya yürütüyordu.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, "Deloitte FoodService Market Monitor 2025" verilerine atıfla; dünya çapındaki değeri bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 5 artışla 251 milyar avroya ulaşan İtalyan mutfağının, böyle bir listeye girerek, bir ilke imza attığı belirtildi.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
