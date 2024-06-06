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İtalyan Milletvekili Milano Katedrali'ne Filistin Bayrağı Astı

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İtalya'da eski milletvekili Stefano Apuzzo, Milano kentinin katedrali Duomo'nun terasına çıkarak Filistin bayrağı astı. Apuzzo, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek vermek amacıyla bu eylemi gerçekleştirdi.

İtalya'da önceki dönem milletvekillerinden Stefano Apuzzo, Milano kentinin katedrali Duomo'nun terasına çıkarak ön cephesine büyük bir Filistin bayrağı astı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden Apuzzo, Filistin'e destek amacıyla Roma'da 23 Mayıs'ta Temsilciler Meclisi balkonundan açtığı Filistin bayrağının ardından, bayrak asma eylemlerine, dün yeni bir yer daha ekledi.

Ülkenin ikinci büyük kenti Milano'nun simge yapısı Duomo Katedralinin terasına çıkan Apuzzo, ön cephesinde 15 metrelik büyük boy Filistin bayrağı açtı.

Apuzzo, Filistin bayrağını bir süre katedralinin önünde dalgalandırdı.

Yeşiller Partisinden 1992-1994 yıllarında milletvekilliği yapan ve halihazırda gelecek ay yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için Yeşiller ve Sol İttifaktan aday olan 58 yaşındaki Apuzzo, Instagram hesabında bayrağı açtığı videoyu paylaşırken, bu bayrak açma eyleminin, dünyada dile getirilen Gazze ve Batı Şeria'da derhal insani ateşkes taleplerini yinelemeyi, Filistin halkına yönelik soykırımı durdurmayı ve İtalyan hükümetinden Tel Aviv'e daha fazla silah göndermemesini talep etmeyi amaçladığını belirtti.

Vatikan'ın Filistin'i devlet olarak 2013'te tanıdığını belirten Apuzzo, bu eyleminin kiliseye meydan okuma olmadığını aksine İtalya'ya da Vatikan gibi Filistin'i tanımaya çağırma amacı taşıdığını yazdı.

Apuzzo, iki hafta önce Roma'da Temsilciler Meclisi'ne de bayrak asarken, kendisine bakanlara, "Gazze'deki soykırımda İtalyan silahları kullanılmasına yeter. Gazze'de 35 bin ölüm var. Artık yeter. Hem de İtalyan silahlarıyla 35 bin ölüm var Gazze'de." diye seslenmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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