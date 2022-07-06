İtalyan mafya lideri Morabito tutuklu bulunduğu Brezilya'dan ülkesine iade edildi İtalyan mafya lideri ve uyuşturucu kaçakçısı Rocco Morabito, tutuklu bulunduğu Brezilya'dan ülkesine iade edilerek bu sabah Roma'ya getirildi. İtalyan mafya lideri ve uyuşturucu kaçakçısı Rocco Morabito, tutuklu bulunduğu Brezilya'dan ülkesine iade edilerek bu sabah Roma'ya getirildi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, İtalya'nın güneyinde Kalabriya bölgesinde faaliyet gösteren mafya yapılanması Ndrangheta'nın elebaşlarından 56 yaşındaki Morabito, Brezilya adli makamlarının İtalya'ya iade kararı sonrası, bu sabah saatlerinde başkent Roma'nın Ciampino Havaalanı'na getirildi. İtalya ile Güney Amerika arasındaki uyuşturucu trafiğinde büyük rol oynadığı bilinen ve "en tehlikeli kaçaklarından biri" olarak tanımlanan Morabito'nun hakkında ülkesinde farklı suçlardan kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunuyor. İtalya'da 1994'ten bu yana aranan Morabito, 2017'de Uruguay'ın başkenti Montevideo'da kaldığı otelde yakalanmıştı. Morabito, Haziran 2019'da 3 mahkumla birlikte Uruguay'da, İtalya'ya iade edilmek üzere tutulduğu bir hapishanenin çatısındaki boşluktan firar etmişti. Rocco Morabito, 25 Mayıs 2021'de Brezilya'nın Paraiba eyaletine bağlı Joao Pessoa şehrindeki bir otelde Interpol'ün iş birliğinde Brezilya polisinin düzenlediği operasyonla yakalanmıştı. AA / Barış Seçkin - Güncel Brezilya İtalya Roma Güncel Haberler

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