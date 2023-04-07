İtalyan Lüks Markaları Gözünü Çin Pazarına Dikti

ROMA, 7 Nisan (Xinhua) -- İtalyan lüks markaları vakfı Altagamma'nın Genel Müdürü Stefani Lazzaroni, Çin'in 2030 yılına kadar en büyük lüks ürün pazarı haline geleceğini tahmin ettiğini ve şirketinin Çin'de düzenlenen tüketici fuarına katılarak varlığını güçlendirmeyi umduğunu söyledi.

ROMA, 7 Nisan (Xinhua) -- İtalyan lüks markaları vakfı Altagamma'nın Genel Müdürü Stefani Lazzaroni, Çin'in 2030 yılına kadar en büyük lüks ürün pazarı haline geleceğini tahmin ettiğini ve şirketinin Çin'de düzenlenen tüketici fuarına katılarak varlığını güçlendirmeyi umduğunu söyledi.

Yakın zamanda Xinhua ile yaptığı söyleşide tüketici fuarına ilişkin konuşan Lazzaroni, "(Fuar), bağlarımızı güçlendirmek ve Çin'deki varlığımızı geliştirmek için harika bir fırsat" dedi.

Üçüncü Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı, 10-15 Nisan tarihleri arasında ülkenin güneyindeki tropik Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da yapılacak. Lazzaroni, önemli Çinli hissedarlar ile ilişkilerini güçlendirmeyi ve fuar sırasında markaların kültürlerini sergilemeyi umuyor.

Tasarım, moda, gıda ve otomobiller gibi çeşitli alanlarda İtalyan lüks ürün üreticilerinden oluşan Altagamma Vakfı, üyelerinin imajlarını desteklemek ve korumak amacıyla onların adına küresel araştırma çalışmaları yaptırıyor.

Altagamma'nın verilerine göre 2019'da, üye markaların lüks ürünlerinin adet bazında yüzde 33'ü yurt dışına seyahat eden Çin vatandaşları tarafından satın alındı. Kovid-19 pandemisi sırasında, küresel lüks pazarı küçülürken, Çinli tüketicilerin yurt içinde bu ürünleri giderek daha fazla satın almasıyla ana kara Çin'in pazar içindeki payı neredeyse iki katına çıktı.

Altagamma Genel Müdürü Lazzaroni, "Çin'de gördüğümüz büyüme, şimdiye kadar diğer ülkelerde denk gelmediğimiz eşsiz bir fırsat" yorumunda bulundu.

PricewaterhouseCoopers (PwC) tarafından hazırlanan bir rapora göre, Çin'in lüks pazarı 2025 yılında 816 milyar yuana (yaklaşık 119 milyar ABD doları) ulaşacak ve küresel lüks pazar payının yaklaşık dörtte birini oluşturacak.

Altagamma'ya göre Çin'in lüks tüketici tabanı büyüyor ve 2030'a kadar Çin lüks pazarı, Avrupa ve ABD'yi de geride bırakarak dünyanın en büyüğü haline gelecek.

Bu yıl tüketici fuarının sergi alanı, 80.000 metrekaresi uluslararası fuar bölümü olmak üzere 120.000 metrekareye ulaşacak. Çin Ticaret Bakanlığı'na göre fuara 65 ülke ve bölgeden 3.100'ün üzerinde marka katılacak. İtalya onur konuğu ülke olacak ve 147 marka tarafından temsil edilecek.

Lazzaroni, Altagamma'nın, aralarında otomobil üreticileri Maserati, Lamborghini ve kahve devi Illy'nin de bulunduğu 75 üye markasıyla fuara katılmaya karar verdiğini söyledi.

Lazzaroni, "Kültür ve miras hem İtalya hem de Çin için çok önemli. Bu nedenle, bağlarımızı güçlendirmek için bu fuardan yararlanmanın şart olduğuna gerçekten inanıyoruz" dedi.