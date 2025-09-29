İtalyan Kulübü Trapani Shark, İsrail Takımlarının Ligden Çıkarılması İçin Girişimde Bulunacak

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden İtalyan ekibi Trapani Shark'ın başkanı Valerio Antonini, İsrail takımlarının ligden çıkarılması için girişimde bulunacağını açıkladı.

Katıldığı bir yayında Gazze'de yaşananların benzeri görülmemiş bir soykırım olduğunu belirten İtalyan iş insanı Antonini, "Katliam gerçekleştiren bir ülkenin oyuncularıyla tokalaşarak, İsrail takımına karşı oynamayı kabul edemeyiz. Tüm Rus takımları diskalifiye edildi ve Avrupa kupalarında yer alamıyor. Dolayısıyla İsrail takımlarının da yer almaması gerekir. Bu artık ertelenemeyecek bir karardır." diye konuştu.

Antonini, "Kendi elimle bir belge imzalayacağım ve BCL' den, grubumuzda yer alan İsrail takımını turnuvadan hariç tutmasını talep edeceğim. Ancak genel olarak bu talep, tüm İsrail takımlarını kapsıyor." dedi.

D Grubu'nda Trapani Shark'ın yanı sıra TOFAŞ, Bnei PenLink Herzliya (İsrail) ve La Laguna Tenerife (İspanya) takımları yer alıyor.

TOFAŞ, ligin ilk haftasında 8 Ekim'de Bnei PenLink Herzliya ile karşılaşacak.

Basketbol Avrupa Ligi'nde mücadele eden Anadolu Efes ise yarın Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, Karadağ'ın Podgorica kendindeki Moraca Arena'da oynanacak.