İtalyan Kahve Devi Illy, Çin Pazarında Yeni Fırsatlar Arıyor

Üçüncü Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı (CICPE), Pazartesi günü ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da başlıyor.

Bu yılki fuar daha geniş bir sergi alanında, daha fazla katılımcıyı misafir ediyor.

İtalyan kahve devi Illy de katılımcılardan biri.

Illy'nin baş iletişim sorumlusu, markanın mirasını ve kalitesini Çinli tüketicilere sergilemek için fuarın mükemmel bir yer olduğunu düşünüyor.

SES 1 (İngilizce): VIOLANTE AVOGADRO, Illycaffe iletişim sorumlusu:

"Çin halkının markayı keşfetmesini veya takdir etmesini gerçekten istiyoruz ve onlar için uygun bir teklifle karşılarına çıkmak istiyoruz. ve bunun için oradaki fuar bize göre mükemmel bir seçenek.

Çinli tüketicilerin markamız, mirasımız, kalitemiz ve sürdürülebilirlikle yaptığımız işler hakkında daha fazla şey keşfedeceğini umuyoruz."

Avogadro, Çin pazarının tüm İtalyan markaları için çok önemli olduğunu söyleyerek Illy'nin Çin'deki işini büyütmeyi planladığını ekliyor.

SES 2 (İngilizce): VIOLANTE AVOGADRO, Illycaffe iletişim sorumlusu:

"Çin tüketici pazarı bizim için çok önemli bir pazar. 2021'e kıyasla yüzde 15 büyüdük. Bunun çoğu çevrimiçi satışlardan kaynaklandı, bu nedenle pazarın hala dokunmadığımız büyük bir bölümünü fethetmek istiyoruz. Bu sebepten ötürü ülkede yatırım yapmaya ve piyasada var olmaya devam edeceğiz.

Çin'in İtalya'daki her marka için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Elbette bizim için de çok önemli. Çin'in çok büyük bir pazar olduğunu düşünüyoruz. Güçlü bir büyüme potansiyelimiz var. Bu yüzden Çin'de gerçekten daha fazla gelişmek ve oradaki işimizi genişletmek istiyoruz."

Illy'nin, 2026 yılına kadar Çin'deki satışlarını ikiye veya üçe katlama ve pazarın bir bütün olarak büyümesinin de ilerisine geçmeye dönük bir genişleme stratejisi var.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Milano'dan bildiriyor.

(XHTV)