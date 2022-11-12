İtalyan Hastanesi 100 Yaşındaki Kadının Karaciğerini Nakletti

ROMA, 12 Kasım (Xinhua) -- İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından Cuma günü yapılan açıklamaya göre, ülkede 100 yaşındaki bir kadının karaciğeri başka bir hastaya başarılı bir şekilde nakledildi ve ilk defa bu kadar ileri bir yaştaki bir donörden böyle bir işlem gerçekleştirilmiş oldu.

ROMA, 12 Kasım (Xinhua) -- İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından Cuma günü yapılan açıklamaya göre, ülkede 100 yaşındaki bir kadının karaciğeri başka bir hastaya başarılı bir şekilde nakledildi ve ilk defa bu kadar ileri bir yaştaki bir donörden böyle bir işlem gerçekleştirilmiş oldu.

Nakil geçen hafta Floransa'daki San Giovanni di Dio Hastanesi'nde gerçekleştirildi, ancak açıklama Cuma günü yapıldı.

Bağışçının karaciğeri, 101. doğum gününe iki ay kala vefatının hemen ardından Pisa Üniversitesi Hastanesi'ndeki bekleme listesindeki bir kişiye nakledildi.

Yetkililer, donörün ölümüyle başlayan ve hastanın ameliyatının bitmesiyle sona eren tüm işlemin 24 saatten az sürdüğünü söyledi.

Bundan önceki en yaşlı organ bağışçısı rekoru, biri geçen yıl İtalya'da gerçekleştirilen bir nakilde 97 yıl 7 aylık olmak üzere 97 yaşındaki beş farklı vakaya aitti.

Gizlilik yasaları nedeniyle en son işleme dahil olan kişilerin hiçbirinin adı açıklanmadı.