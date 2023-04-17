İtalyan gemisinin şefleri depremzedeler için iftar hazırladı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından depremzedeleri ağırlaması amacıyla Hatay'ın İskenderun ilçesine gelen MSC AURELIA gemisinin İtalyan şefleri, afetzedelere iftar hazırladı.

İtalya'nın Napoli şehrinden ayrılarak 21 Şubat'ta İskenderun Limanı'na gelen ve yaklaşık 700 depremzedeyi ağırlayan gemide görevli İtalyan şefler, gemi dışındaki afet mağdurlarına da iftar vermek için hazırlık yaptı.

Hazırladıkları makarna, pirzola, sebze yemeği ve özel tatlıdan oluşan menüyü İskenderun'un Sarıseki Mahallesi'ndeki depremzedelere sunan şefler, yemekleri de kendileri dağıttı.

MSC firması Medlog Mersin Bölge Müdürü Necati Mürşitoğlu, gazetecilere, MSC AURELIA gemisinin 56 gündür deprem mağdurlarına yuva olduğunu söyledi.

Depremzedeler için şeflerin kuzu pirzola, makarna ve sebze yemeği hazırladığını anlatan Mürşitoğlu, "Biz İskenderun'da vatandaşlarımıza İtalyan lezzetlerini tattırmaya, onlara hizmet etmeye çalışıyoruz. Şu anda gemimizde 700 kişi kalıyor. 3 öğün yemeğimiz var. Bugün dışarıdaki depremzedelere de yemek vermek istedik." dedi.

Şefler Antonio Guarino (52) ve Giuseppe Ferraro (21), depremzedelere yemek yaptıkları için mutlu olduklarını ifade etti.