İtalyan Gazeteciler, Gazze'ye Basın Girişi İçin Hükümete Çağrıda Bulundu

İtalya Ulusal Basın Federasyonu ve gazeteciler, İsrail ablukası altındaki Gazze'ye uluslararası basın mensuplarının girmesi için İtalyan hükümeti ve AB'ye çağrıda bulundu. Gazetecilerin bilgi edinme hakkının ihlal edildiğine dikkat çekildi.

İtalya Ulusal Basın Federasyonu (FNSI), İtalyan Gazeteciler Birliği Ulusal Konseyi (ODG) ile Orta Doğu'da Adalet ve Barış Hareketi, uluslararası basın kuruluşları ve gazetecilerin İsrail ablukası altındaki Gazze'ye girmeleri ve mesleklerini icra etmeleri için İtalyan hükümeti ile Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'na çağrıda bulundu.

Roma'daki Yabancı Basın Derneği'nde düzenlenen basın toplantısında, FNSI Başkanı Vittorio Di Trapani, FNSI Genel Sekreteri Alessandra Costante, ODG Başkanı Carlo Bartoli, ODG Sekreteri Paola Spadori ve Orta Doğu'da Adalet ve Barış Hareketi'nden Gianni Giovannetti ortak çağrılarına ilişkin bir sunum yaptı.

Basın toplantısında paylaşılan çağrı metninde, "İtalyan hükümetini ve Avrupa Komisyonu'nu, İsrail Hükümetine, uluslararası gazetecilerin Gazze Şeridi'ne girmemesi için uyguladığı abluka ile işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te basın kısıtlamalarını kaldırması için gerçek ve acil baskı uygulamaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Toplantıda konuşan Giovannetti, Gazze'de İsrail saldırısının başladığı 2 yıldan bu yana 300 yerel gazetecinin öldürüldüğüne dikkati çekerek, gazetecilerin Gazze'ye girmesi çağrısının aslında bilgi edinme hakkının talebi olduğunu söyledi.

Giovannetti, "Gazetecileri öldürmenin, hakikati öldürmek olduğuna inanıyoruz." dedi.

Costante de FNSI olarak uzun zamandır Filistinli gazetecilerin durumunu yakından takip ettiklerini belirterek, "Gazze'de işlerini yaparken hayatını kaybeden meslektaşlarımızın bugüne kadar bildirdiği her şeyi teyit edecek bağımsız bir göze ihtiyacımız var." diye konuştu.

Toplantıda video mesajı yayınlanan Gazze'de çalışan Filistinli gazeteci Elhasan Selmi de İsrail'in 2 yıldır yoğun şekilde sürdürdüğü saldırılar sebebiyle sadece yakınlarını değil, Gazze'de olup bitenleri aktarmalarını sağlayacak ekipmanları da kaybettiklerini aktardı.

Selmi, Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkesten bu yana İsrail'in, özellikle yaşananları aktaran gazetecileri hedef aldığını vurgulayarak, "Ateşkesle strateji değişti. Ateşkesten sonra bir araya gelen gazetecileri toplandıkları noktalarda hedef alıyorlar. Ateşkesten bu yana daha fazla gazeteci öldürüldü." ifadelerini kullandı.

"İsrail'in Gazze'ye bombardımanı ve sivil kayıp haberleri gelmeye devam ediyor"

Toplantının ardından AA muhabirine konuşan Giovannetti, "Bugün, uluslararası basının, bu ateşkesin gerçekten uygulanıp uygulanmadığını ve gerçekten silahsız bir barışa ulaşmak için hangi adımların atıldığını belgeleyebilmesi her zamankinden daha gerekli." dedi.

Giovannetti, bu ateşkese dair bazı şüpheleri olduğunu ve ihlal edildiğine dair somut verilere sahip olduklarını dile getirerek, "İsrail ordusunun Gazze'ye bombardımanı ve bu nedenle sivil kayıp haberleri gelmeye devam ediyor. Dolayısıyla bizim çağrımız, kamuoyunun dikkatini böylesine acil ve dramatik bir konuya yeniden çekmeyi amaçlıyor." yorumunu yaptı.

İtalyan ve Avrupa hükümetlerinin sorumluluk üstlenmesini talep ettiklerini belirten Giovannetti, sınır geçişlerinin, ilaç ve gıdaların yanı sıra bilgi edinme faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli ekipmanların bölgeye girebilmesi amacıyla açılması gerektiğini söyledi.

