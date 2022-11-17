İtalyan doktor Prof. Dr. plastik cerrah Michele Zocchie ve T-LAB ortaklığı ile adipoz dokudan Stromal Vasküler Fraksiyon çalıştayı düzenlendi

İtalyan doktor Prof. Dr. plastik cerrah Michele Zocchie ve T-LAB ortaklığı ile adipoz dokudan Stromal Vasküler Fraksiyon (yağdan kök hücre) eldesi üzerine bir çalıştay düzenledik. Dr. Zocchie 1989 da geliştirdiği teknik ve yayınlar şu an dünyada çok meşhur olan estetik, ortopedi, kadın doğum gibi birçok alanda en önemli tedaviler haline gelmiş kök hücrenin mucitlerinden.

İtalyan doktor Prof. Dr. plastik cerrah Michele Zocchie ve T-LAB ortaklığı ile adipoz dokudan Stromal Vasküler Fraksiyon (yağdan kök hücre) eldesi üzerine bir çalıştay düzenledik. Dr. Zocchie 1989 da geliştirdiği teknik ve yayınlar şu an dünyada çok meşhur olan estetik, ortopedi, kadın doğum gibi birçok alanda en önemli tedaviler haline gelmiş kök hücrenin mucitlerinden. T-lab Bursa menşeili yerli bir medikal sanayi firmamız olup hekimlerin bu tekniği kullanabilmeleri için geliştirdiği makina ve kitlerle tüm dünyaya açılmış durumda. Dr. Sevgi Ekiyor başta olmak üzere, Dr. Orhan Alan, Dr. Hakan Erbil, Dr. Ufuk Alatekin gibi bu alanda önemli isimlerin bir araya gelerek kök hücre çalıştayı yaparak sağlık-estetik alanında öncülük etmeye devam ediyorlar. Tıbbin birçok alanında artık kanserden , rejenerasyona, doğurganlıktan, parkinsona birçok alanda kök hücre tedavisi yeni nesil top tedavi olarak yerini almıştır.