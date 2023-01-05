İtalyan Çiftçi Birliği: Tarım ve Turizm İçin Sıcak Geçen Kışın Maliyeti Yüksek Olacak

İtalya'da yaz boyunca rekor kıran sıcaklık ve kuraklığın ardından, bu kışın sıcak geçmesi ve normalden yüzde 30 daha az yağış olması özellikle zararlı oldu.

İtalya'nın başkenti Roma'da Noel Günü hava sıcaklığının 16 santigrat derece olduğunu gösteren bir termometre, 25 Aralık 2022. (Fotoğraf: Jin Mamengni/Xinhua)

İtalya'da yaz boyunca rekor kıran sıcaklık ve kuraklığın ardından, bu kışın sıcak geçmesi ve normalden yüzde 30 daha az yağış olması özellikle zararlı oldu.

ROMA, 5 Ocak (Xinhua) -- İtalya çiftçiler birliği Coldiretti tarafından Çarşamba günü yayınlanan bir araştırma notunda, İtalya'da alışılmadık derecede sıcak ve kurak geçen kışın ülkenin tarım ve turizm sektörleri üzerinde ağır bir etkisi olabileceğine dikkat çekildi.

Sıcak hava, uzun ve soğuk bir kışın zaten yüksek olan doğal gaz ve petrol fiyatları ve Ukrayna'da devam eden çatışma nedeniyle arz endişelerine karşı mücadele veren enerji ağlarını daha fazla zorlayabileceğinden endişe duyan enerji politika yapıcıları tarafından memnuniyetle karşılanmıştı.

İtalya'nın Lombardiya bölgesinde yer alan Mantova'daki bir tarlada tarım makinesini kullanan bir çiftçi, 12 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Alberto Lingria/Xinhua)

Ancak Coldiretti, yaz boyunca rekor kıran sıcaklık ve kuraklığın ardından, bu kışın sıcak geçmesinin ve normalden yüzde 30 daha az yağış olmasının özellikle zararlı olduğuna işaret etti. Bu, doğal su kaynaklarını tehlikeli bir şekilde azalttı ve onları eski seviyesine getirecek yağışın kış boyunca normalden daha az olması dolayısıyla, ekinler bu yılın ilerleyen zamanlarında risk altında olacak.

Sıcak kış havası, mimoza ve limon gibi bazı mahsullerin zamanından önce çiçek açmasına neden oluyor. Bu, ekinlerin önümüzdeki haftalarda "gelecekteki hasatlar üzerinde ciddi etkileri olabilecek" soğuk hava dalgasından kaynaklanan hasara karşı duyarlı olacağı anlamına geliyor.

İtalya'nın başkenti Roma'daki Piazza del Popolo'da maksimum sıcaklığın 35 santigrat dereceyi aştığı bir günde çeşmenin yanından geçen bir turist, 5 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Alberto Lingria/Xinhua)

Turizmin de ılık kış mevsiminden muzdarip olduğunu belirten Coldiretti, kar yağışının daha az seviyede olmasının dağ faaliyetlerini etkilediğini kaydetti.

Coldiretti, iklim değişikliğinin doğrudan ve dolaylı sonuçlarının 2022'de ülkenin tarım sektörüne 6 milyar euroya (6,4 milyar ABD doları) mal olduğunu tahmin ediyor. (1 euro = 1,06 ABD doları)