İtalyan Çiftçi Birliği: Ağır Hava Şartlarının İtalya'nın Tarım Üretimi Üzerinde Ciddi Etkisi Oldu

ROMA, 29 Aralık (Xinhua) -- İtalya'nın önde gelen tarım birliklerinden Coldiretti'den Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, İtalya'da kaydedilen en sıcak yıl, ülkenin tarım sektörü üretiminde önemli ölçüde düşüşe neden oldu.

ROMA, 29 Aralık (Xinhua) -- İtalya'nın önde gelen tarım birliklerinden Coldiretti'den Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, İtalya'da kaydedilen en sıcak yıl, ülkenin tarım sektörü üretiminde önemli ölçüde düşüşe neden oldu.

İtalya Ulusal Araştırma Konseyi LaMMA meteoroloji konsorsiyumunun Salı günü, 2022 yılının kayıtların tutulmaya başlandığı 1880'den bu yana en sıcak yıl olduğunu açıklamasının ardından Coldiretti, olağanüstü hava modellerinin ülkenin tarım sektöründe ağır bir zarara yol açtığını gösteren veriler yayınladı.

Natürel sızma zeytin yağı üretiminde yüzde 30 azalma, domates ürünlerinde yüzde 10 daha düşük üretim ve makarna yapımında kullanılan durum buğdayı üretiminde yüzde 5 azalma söz konusu olumsuz etkiler arasında bulunuyor.

Soyulmuş ve püre haline getirilmiş domates ile domates konsantresi dahil olmak üzere domates ürünleri üretimindeki azalma, İtalya'nın bu ürünlerde dünyanın üçüncü büyük üreticisi olmasından dolayı özellikle önem taşıyor.

Coldiretti'den yapılan açıklamada, "Hava koşullarının yarattığı zor durum, son iki yüzyılda kaydedilen en sıcak yılların tamamının son 10 yılda yoğunlaştığı İtalya'da kalıcı hale gelme riski taşıyor" denildi.

İtalya'da 2022'den sonra kaydedilen diğer en sıcak yıllar sırasıyla 2018, 2015, 2014, 2019 ve 2020 olmuştu.

İtalyan tarım birliği ayrıca, bu eğilimin muhtemelen gelecekte de devam edeceğini bildirdi.

Coldiretti, "İklim değişikliğine... yüksek sıklıkta şiddetli hava olayları, mevsimsel gecikmeler, kısa ve yoğun yağışlar ve güneşli havadan kötü havaya belirgin sıcaklık değişimleriyle birlikte hızlı geçişler eşlik etti" ifadelerini kullandı.