İtalyan Çeltik Üreticisi Acquerello, Çin'de Tüketici Fuarına Katılacak

ROMA, 10 Nisan (Xinhua) -- İtalya'nın üst kalite çeltik üreticisi Acquerello'nun kurucusu Piero Rondolino, yaklaşan Çin Uluslararası Tüketim Ürünleri Fuarı'na (CICPE) katılmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Rondolino, ürünlerinin muhteşem seçkin geleneklere sahip Çin ve İtalya halklarını birbirlerine yakınlaştırmasını umduğunu dile getirdi.

Şimdiye kadar üçüncüsü yapılacak olan CICPE, 10-15 Nisan tarihleri arasında Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da düzenlenecek. Acquerello, İtalya'nın onur konuğu olduğu bu yılki fuara katılacak olan 146 İtalyan markasından biri.

Rondolino, ürünlerini Çin'deki tüketiciler tarafından beğenileceğini umduğunu, onların bu temel gıda maddesi hakkında bilinmesi gereken her şeyi zaten bildiğini dile getirdi.

Bu yıl fuarın sergi alanı toplamda 120.000 metrekare olacak ve uluslararası bölüme 80.000 metrekare alan ayrılacak. Çin Ticaret Bakanlığı'na göre fuara 65 ülke ve bölgeden 3.100'ün üzerinde marka katılacak.

Rondolino, "Çin, çeşitliliğe saygı duyan, hem son derece önemli bir kültüre hem de önemli küresel ekonomik role sahip büyük bir ulus" dedi. Rondolino, fuarın her ülke ve şirketin kendi kültür ve güzelliğini sergileyeceği bir sahne olmasını beklediğini dile getirdi.

Acquerello, 1991'de İtalya'nın kuzeyindeki Piemonte bölgesinde kuruldu. Şirket, İtalya'da gastronomi ve beslenme bakımından değere sahip olduğunu düşünülen yeniden entegre edilmiş yıllanmış çeltiği ilk üreten firma konumunda. Şirketin alüminyum teneke kutu ambalaj içinde satılan ürünleri çevrimiçi olarak kilogramı yaklaşık 11 eurodan (12 ABD doları) alıcı buluyor.

Çin'in dışa açılmasına ve bunun getirdiği değişime tanıklık eden Rondolino, "Ürünlerimizin çeşitli yemek kültürüne sahip büyük bir ülke olan Çin'de iyi bir performans sergileyeceğine inanıyorum. Pirincimiz için uygun yemeklerin olup olmadığı gidip görmeliyim" diye konuştu.