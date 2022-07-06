İtalyan basını, 3. Türkiye-İtalya Hükümetlerarası Zirve'yi değerlendirdi

Türkiye ile İtalya arasında dün yapılan 3. Hükümetlerarası Zirve toplantısı, İtalyan basınında da geniş şekilde yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde İtalya Başbakanı Mario Draghi liderliğinde Ankara'da yapılan 3. Türkiye-İtalya Hükümetlerarası Zirvesi, İtalyan basınında, tahıl koridoru ve İtalya'ya yönelik düzensiz göç konusu üzerinden yer buldu.

Corriere della Sera gazetesi "Draghi'den Erdoğan'a: Biz Müttefikiz" başlığını kullandığı haberinde, Draghi'nin basın toplantısındaki "Ortak, dost ve müttefikiz" vurgusuyla, "gölgede bir alan bırakmadığını" ve karşı karşıya kalınan ortak sınamalara yönelik "birlikteyiz" mesajı verdiğini yazdı.

İtalya Başbakanı'nın, ülkesine yönelik düzensiz göçte, göçmen kabulünde bir sınıra ulaştıklarını söylediği de öne çıkarıldı.

Zirvede savunmadan istihbarata ve sürücü belgelerine kadar İtalya ile Türkiye arasında 9 anlaşma imzalandığına dikkat çekilirken, Türkiye'nin Samp-T hava savunma sistemi alımını da hızlandırmak istediği yazıldı.

La Repubblica gazetesi de "Draghi-Erdoğan, tahıl paktı" manşetiyle iki liderin dünkü görüşmesini verdi.

Gazetenin iç sayfalarındaki haberinde de İtalya ve Türkiye'nin "ortak, dost ve müttefik" iki ülke olarak Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan tahıl krizinde bir anlaşma olmasını teşvik etmekten, düzensiz göçle mücadeleye ve Libya'nın istikrara kavuşması konularında mutabık oldukları yazılırken, "İlişkileri, bazı kilit önemdeki sektörlerde güçlendirecekler." ifadesi yer aldı.

Gazetedeki başka bir haber yorumda da "Ankara'nın zor ancak İtalya için gerekli bir ortak" olduğu ifade edildi.

Gazetede çıkan başka bir görüşte de İtalya'nın Libya'nın istikrarı için Türkiye'ye ihtiyacı olduğu, gaz konusunda Ankara'nın doğu-batı yönündeki geçişlerde merkezi rolde olduğu vurgulandı.

Il Messaggero gazetesi de "Tahıl üzerine İtalya-Türkiye" planı manşetini atarak, Draghi ve Erdoğan'ın Ukrayna savaşı nedeniyle bloke kalan tahılın oluşturulacak koridorla çıkarılmasında ve ayrıca Libya'nın istikrara kavuşması üzerinde mutabık olduğu aktarıldı.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz'deki Sakarya sahasından gazın taşınması konusunda yapımda İtalya'nın bir rolü olduğunu açıkladığına dikkat çekildi.

ANSA haber ajansı da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Draghi'nin zirve dolayısıyla buluşmasını, "Draghi-Erdoğan Ukrayna konusunda birleşti ama göçmenler konusundaki düğüm kaldı" başlığıyla okuyucularına duyurdu.

İki ülkenin iş birliklerini güçlendirmek üzere 9 anlaşma imzaladığı aktarılan haberde, liderlerin Ukrayna'da savaşın kınanmasından, tahıl krizine çözüm arayışına ve Libya'da istikrarı için koordinasyona kadar pek çok konuyu ele aldıkları belirtildi.

Draghi'nin düzensiz göç konusunda Türkiye, Yunanistan ve AB'yi, İtalya'nın da göçmen kabulü konusunda bir limiti olduğunu söyleyerek, uyardığı kaydedildi.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yunanistan, İtalya için de bir tehlike olmaya başladı." ifadelerine yer verildi.

İtalyan basınında ayrıca Başbakan Draghi'ye Ankara'da devlet başkanı protokolü uygulanarak en üst düzeyde ağırlandığına dikkat çekildi.