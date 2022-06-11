İtalyan ANSA ajansı, İtalya'da perşembe günü radarda kaybolan, içinde 4 Türk olmak üzere 7 kişinin bulunduğu helikopterin kalıntılarında 5 kişinin... - Haberler

İtalyan ANSA ajansı, İtalya'da perşembe günü radarda kaybolan, içinde 4 Türk olmak üzere 7 kişinin bulunduğu helikopterin kalıntılarında 5 kişinin...
AA - Barış Seçkin - Güncel
İtalyan ANSA ajansı, İtalya'da perşembe günü radarda kaybolan, içinde 4 Türk olmak üzere 7 kişinin bulunduğu helikopterin kalıntılarında 5 kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi.
İtalyan ANSA ajansı, İtalya'da perşembe günü radarda kaybolan, içinde 4 Türk olmak üzere 7 kişinin bulunduğu helikopterin kalıntılarında 5 kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi.
AA / Barış Seçkin - Güncel