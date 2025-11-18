İtalya Yüksek Savunma Konseyi'nde Kritik Güvenlik Değerlendirmeleri

İtalya Yüksek Savunma Konseyi'nde, İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) birliklerine yönelik tekrar eden saldırılarının "kabul edilemez" olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın Quirinale Sarayı'nda ev sahipliği yaptığı ve ülkeye yönelik iç ve dış güvenlik tehditleri ile uluslararası alandaki gelişmelerin değerlendirildiği toplantıya Başbakan Giorgia Meloni, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, Savunma Bakanı Guido Crosetto, Ekonomi ve Maliye Bakanı Giancarlo Giorgetti, İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Luciano Portolano katıldı.

Toplantının ardından cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna Savaşı'nda tansiyonun düşmesine dair bir görüntü olmadığı belirtilerek, "Konsey, Rusya'nın toprak ilhakına yönelik hedeflerini her ne pahasına olursa olsun sürdürme konusundaki ısrarını endişeyle izlemektedir. Kiev, kritik altyapılara ve sivillere yönelik kesintisiz bombardımanların hedefi olmaya devam ediyor, enerjide ciddi kesintiler yaşanıyor ve çok sayıda can kaybı meydana geliyor." ifadeleri kullanıldı.

İtalya'nın, Ukrayna'nın özgürlüğünü savunmasına verdiği tam desteği teyit ettiği vurgulanan açıklamada, "Bu çerçevede, askeri yardımlara ilişkin 12. kararname ele alındı. Kiev'e destek konusunda Avrupa Birliği (AB) ve NATO'nun girişimlerine katılımın, ayrıca ülkenin gelecekteki yeniden inşasına yönelik çalışmaların önemi vurgulandı." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Ukrayna Savaşı'nın özellikle insansız hava aracı kullanımı olmak üzere askeri faaliyetlerin yürütülme biçiminde bir dönüşümü ortaya koyduğuna dikkat çekilirken, şunlar kaydedildi:

"Rusya, bu araçları NATO ve AB ülkelerinin hava sahasını ihlal ederek de kullanıyor. Bu tür eylemler bir yandan Atlantik İttifakı'nın hazırlıklı olduğunu teyit ederken, diğer yandan Avrupa'nın yeni senaryolara uyum sağlayabilmesi için 2030 Savunma Beyaz Kitabı'nda yer alanlar gibi yenilikçi projelerinin geliştirilmesi gerektiğini gözler önüne seriyor."

İtalya, Gazze'deki ateşkesten memnun

Açıklamada, Gazze'de ateşkesin sağlanmasının ve rehinelerin serbest bırakılmasının olumlu değerlendirildiği değerlendirilerek, "Konsey, kalıcı barışın, yerel güçler ile uluslararası taahhütleri dengeleyebilen bölgesel ve çok taraflı bir yaklaşım gerektirdiğini ve Hamas'ın silahsızlandırılmasını zorunlu kıldığını vurgulamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Bölgede, Şarm el-Şeyh barış planının hayata geçirilmesi, nihai olarak İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ndeki askeri işgalinin sona erdirilmesi ve bölgenin yeniden inşasının başlatılmasının hedeflenmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, Filistin yönetiminin, İtalya ve uluslararası toplum açısından temel bir muhatap olduğu kaydedildi.

Açıklamada, İtalya'nın, Gazze Şeridi'ndeki insani yardımlarda bulunduğu gibi Filistin polis güçlerinin eğitimi ve AB ile uluslararası toplumun girişimlerine katılım konusunda da üzerine düşeni yapacağı bildirilerek, "Konsey, bölgedeki kalıcı barışın ancak 'iki halk iki devlet' çözümünün tanınması ve hayata geçirilmesiyle mümkün olacağını bir kez daha vurgulamıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ayrıca Lübnan'daki durumun kırılganlığına dikkat çekilerek, "Konsey, halihazırda İtalya'nın komuta ettiği UNIFIL birliğine yönelik kabul edilemez İsrail saldırılarının tekrarlandığı Güney Lübnan'daki durumu da ele aldı. BM Güvenlik Konseyi'nin UNIFIL misyonunu sonlandırma kararına rağmen, Mavi Hat'ın güvenliğinin sağlanması hayati önem taşıyor." ifadeleri kullanıldı.

İtalya, Sudan'daki durumdan endişeli

Yüksek Savunma Konseyi'nde, Avrupa'nın güvenliği için önem arz eden Libya ve Sahel'deki durumun da görüşüldüğü, ciddi insani krize de yol açan Sudan'daki iç savaş konusunda güçlü bir endişe dile getirildiği belirtildi.

Açıklamada, İtalya'nın, bazı ciddi ikili gerginliklerin ortaya çıktığı Balkanlar'ın istikrarına bağlılığını sürdürdüğü vurgulandı.

Konsey'in, AB ve NATO'da da vurgulandığı gibi ulusal kritik altyapıların korunmasında, siber saldırılara karşı savunmada ve bilişsel boyutta yüksek teyakkuzda olma ihtiyacını paylaştığı aktarıldı.