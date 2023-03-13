İtalya'ya yılbaşından beri deniz yoluyla gelen düzensiz göçmen sayısı 20 bini geçti

İtalya'ya yılbaşından bu yana Akdeniz'i aşarak ulaşan düzensiz göçmen sayısı 20 bin 17 olarak kayıtlara geçti.

İtalya'ya yılbaşından bu yana Akdeniz'i aşarak ulaşan düzensiz göçmen sayısı 20 bin 17 olarak kayıtlara geçti.

İtalya İçişleri Bakanlığının verilerine göre, ülkeye Akdeniz üzerinden gelen düzensiz göçmen sayısı 1 Ocak-13 Mart döneminde 20 bin 17 olurken, geçen yıl aynı dönemde bu sayı 6 bin 152, 2021'de de 6 bin 41 olmuştu.

Ülkeye, sadece 9-11 Mart'ta 4 bin 566 kişi Akdeniz'deki düzensiz göç güzergahları üzerinden geldi.

Göçmen gelişlerinde yaşanan artış nedeniyle Başbakan Giorgia Meloni, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Matteo Salvini'nin video konferans yöntemiyle katıldığı, İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ve Savunma Bakanı Guido Crosetto'nun hazır bulunduğu Başbakanlıktaki toplantıda durumun değerlendirildiği belirtildi.

La Repubblica gazetesinin söz konusu toplantıya ilişkin haberinde, kara suları dışındaki sularda düzensiz göçmenleri taşıyan teknelerin tespit edilmesi ve denizdeki gözetimde daha fazla koordinasyon sağlanması için buna uygun teknolojik araçlara sahip İtalyan donanma unsurlarının da kullanılmasının ele alındığı kaydedildi.

İtalyan basınına konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Savunma Bakanı Crosetto, Afrika'dan gelen düzensiz göçmen sayısındaki artışın kısmen Rus güvenlik şirketi Wagner'in Afrika ülkelerinde uyguladığı stratejiden kaynaklandığını söyledi.

Orta Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu

Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında, Orta Akdeniz'deki düzensiz göç rotalarında son yıllarda yoğun hareketlilik gözleniyor.

Deniz ve hava koşullarının iyi seyrettiği günlerde Orta Akdeniz'de göç hareketliliği yoğunlaşıyor.

Denizde yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, Avrupalı devlet görevlileri yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları kurtarıyor. Söz konusu STK'ler, AB üyesi devletlerin "güvenli liman" vermemesinden ötürü zaman zaman kurtardıkları düzensiz göçmenleri tahliye etmekte güçlük çekiyor.

Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise genellikle İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası oluyor.

Teknelerin alabora olması ya da teknelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınması yüzünden her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.