İtalya Vizesi Dolandırıcılığı: 12 Şüpheli Yakalandı

İtalya Vizesi Dolandırıcılığı: 12 Şüpheli Yakalandı
Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu Sanatçısı Nalan Höke Turan, İtalya vize başvurusu sırasında dolandırıldığını belirterek şikayette bulundu. Yapılan soruşturma sonucunda İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu Sanatçısı Nalan Höke Turan, internet üzerinden yaptığı İtalya vize başvurusu sırasında dolandırılması üzerine şikayette bulundu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik, Dolandırıcılık ve Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada, Turan'ın İtalya vize başvurusu yapabilmek amacı ile ww.onlinevizebasvuru.com isimli internet sitesi üzerinden şüphelilerle irtibat kurduğu pasaport ve belgelerini gönderdiği belirlendi. Sanatçının, vize işlemleri için şüphelilere 90 bin lira gönderdiği, ancak parayı gönderdikten sonra şüphelilere ulaşamadığı tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında delilerin toplanması için İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

