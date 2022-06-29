İtalya ve Yunanistan, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılım sürecini memnuniyetle karşıladı

İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılım sürecini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

İspanya'nın başkenti Madrid'deki NATO Zirvesi'ne katılan Draghi, burada yaptığı açıklamada, " İtalya, Washington Anlaşması'nın 10'uncu maddesi uyarınca Finlandiya ve İsveç'in Atlantik İttifakı'na katılımını memnuniyetle karşılamaktadır." dedi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi olan Finlandiya ve İsveç ile uzun süredir iş birliği içinde olduklarını belirten Draghi, söz konusu iki devletin egemen devletler olarak bu kararı aldıklarını, ittifakın hukukun üstünlüğü ve demokratik değerler temelindeki karakterini güçlendireceklerini söyledi.

Draghi, "Kapasiteleri itibarıyla da bu iki ülke, Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğine ve savunmasına önemli ölçüde katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Finlandiya ve İsveç'in güvenliklerinin tehlikeye atılmaması gerektiğini savunan Başbakan Draghi, İtalya'nın bu iki ülkeyle yakın istişare içinde onların güvenlik ve savunma gereksinimlerine katkıda bulunmayı teyit ettiğini kaydetti.

Yunanistan'dan Finlandiya ve İsveç'in üyeliğine destek

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de Madrid'deki NATO Zirvesi'ne girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Finlandiya ve İsveç'in NATO'nun 31'inci ve 32'nci üyeleri olmalarına yönelik ittifakın attığı adımlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Miçotakis, bugünkü toplantının Ukrayna'daki savaşın gölgesinde gerçekleştiğine işaret ederek, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali jeopolitik alanda bir dönüm noktasıdır. Avro-Atlantik ittifakına yeni bir önem veriyor ve bizi NATO'nın yapılarını güçlendirmek için hızlı hareket etmek zorunda bırakıyor." diye konuştu.

Finlandiya ve İsveç, NATO Zirvesi öncesinde dün, Türkiye ile imzaladıkları üçlü muhtıra ile Türkiye'ye yönelik terör faaliyetlerini desteklemeyeceklerini, Türkiye ile teröre karşı iş birliği yapacaklarını ve her türlü silah ambargosunu kaldırdıklarını taahhüt etmişti. Türkiye de buna karşılık Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılım süreçlerine ilişkin vetosunu kaldırmıştı.