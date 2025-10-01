İtalya ve Yunanistan'dan Küresel Sumud Filosu'na Destek Çağrısı

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Küresel Sumud Filosu'na ilişkin gelişmeleri dikkatle takip ettiklerini, filodaki aktivistlerin güvenliğinin garanti edilmesini istediklerini belirterek, filodakilere de taşıdıkları yardımları ulaştırmak için alternatif yolu tercih etme çağrısı yaptı.

İtalya Dışişleri Bakanlığının yayımladığı ortak yazılı açıklamada, "İtalya ve Yunanistan, Küresel Sumud Filosu'na ilişkin gelişmeleri dikkatle takip etmekte ve katılımcıların güvenliği ile sağlığının garanti altına alınması ve her türlü konsolosluk koruma faaliyetinin yürütülmesine imkan tanınması için İsrail makamlarına çağrıda bulunmaktadır." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, "İtalya ve Yunanistan Dışişleri Bakanları olarak, filodakileri, Kudüs Latin Patrikhanesi'nin Gazze'deki çocuklar, kadınlarla ve erkeklerle dayanışma içinde olmak amacıyla hazırlanan yardımları güvenli bir şekilde ulaştırma teklifini kabul etmeye çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik 29 Eylül'de açıkladığı 20 maddelik plana atıfta bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD Başkanı Trump'ın diplomatik girişimi sayesinde, bu acımasız çatışmaya ve Filistin halkının çektiği acılara, tam insani yardım erişimi de dahil olmak üzere, ilk kez somut bir son verme olasılığı ortaya çıktı. İtalya ve Yunanistan, Gazze'ye insani yardım erişiminin garanti altına alınması ve en kısa sürede ateşkes sağlanması gerekliliğini yineliyor. Böylesine hassas bir dönemde, barışı halen reddedenler tarafından istismar edilebilecek girişimlerden kaçınılması gerekmektedir."