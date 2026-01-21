İtalya ve Vatikan, Barış Kurulu'nu Değerlendiriyor

İtalya ve Vatikan'ın, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'nu derinlemesine inceledikleri ve katılıp katılmamayı değerlendirdikleri bildirildi.

Trump'ın Barış Kurulu'na davet ettiği ülkelerden İtalya ve Vatikan, bu konuda nihai kararlarını henüz açıklamadı. İtalya özelinde Kurul'a katılımın hukuki boyutunun tartışıldığı, Vatikan tarafında ise konunun incelendiği demeçlere yansıdı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Barış Kurulu'nu hukuki açıdan değerlendirdiklerini, bu konuda kararı Başbakan Giorgia Meloni'nin vereceğini aktardı.

Tajani, akşam saatlerindeki diğer açıklamasında da "İtalya'nın çok açık bir anayasal çerçevesi var. Hükümet, Cumhurbaşkanı ile koordinasyon halinde, ülkemizin olası tam katılımı için yasal dayanağı inceliyoruz." dedi.

İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Corriere della Sera da bugünkü haberinde, İtalya'nın Trump'ın istediği söz konusu Kurul'a "hayır" diyebileceği, Başbakan Meloni'nin, İsviçre'nin Davos kasabasındaki imza törenine "gözlemci" olarak gidebileceği ve "imza atmayabileceği" ifade edildi.

Haberde, İtalya'nın bu Kurul'a girmesinin önündeki engelin, Anayasa'nın 11. maddesi olduğu belirtildi. Söz konusu maddenin, İtalya'nın barışla ilgili Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) gibi uluslararası kuruluş ve organizasyonlara, diğer devletlerle eşit şartlar altında katılımına izin vermesini şart koştuğu kaydedildi.

ANSA haber ajansı da akşam saatlerinde parlamento kaynaklarına dayandırarak geçtiği haberinde, Başbakan Meloni ile Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella arasında Barış Kurulu konusuna ilişkin bir temas kurulduğu ve ikilinin arasında "azami bir görüş birliği" olduğu belirtildi.

Bu arada Meloni'nin lideri olduğu sağ koalisyon iktidarını oluşturan bazı partilerin, söz konusu Kurul'a katılım konusunda şüpheleri olduğu aktarılırken, muhalefetteki sol partilerin ise "doğrudan Meloni ve hükümete bu Kurul'a katılmayı reddetmesi" çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Aynı haberde, İtalyan hükümetinin, Barış Kurulu'na katılıp katılmama konusunda ilerleyen saatlerde karar vereceği bildirildi.

Vatikan'dan "Barış Kurulu" açıklaması

Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin de Roma'da katıldığı etkinlik çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'den Gazze Barış Kurulu için davet aldıklarını belirterek, "Trump, farklı ülkelerden katılım talep ediyor. İtalya'nın da katılıp katılmama konusunda düşündüğünü okudum sanırım. Papa da bu daveti aldı ve ne yapılacağını değerlendiriyoruz, konuyu derinlemesine inceliyoruz." dedi.

Kardinal Parolin, bunun yanıt vermek için biraz zaman gerektiren bir mesele olduğunu ifade ederek, söz konusu Kurul'un mali boyutuna ilişkin "Bunu yapacak durumda bile değiliz ancak açıkçası diğer ülkelerden farklı bir durumdayız, bu nedenle farklı bir değerlendirme olacak. Ancak talebin mali olarak katılmak yönünde olmayacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Gazze için oluşturulan "Barış Kurulu"

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 17 Kasım 2025 tarih ve 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Donald Trump tarafından 29 Eylül 2025'te açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı desteklemeyi kararlaştırmıştı.

Bu kapsamda, başkanlığını Trump'ın yapacağı Barış Kurulu oluşturulurken, Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak davet etmişti.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, yeni yapılandırmada "Barış Kurulu", "Barış Yönetim Kurulu" ve "Gazze Yönetim Kurulu" şeklinde 3 ana organ bulunuyor.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu.