İtalya ve Tunus dışişleri bakanları düzensiz göçü görüştü

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, düzensiz göç konusunun üstesinden gelmek için Tunus ile çalışacaklarını söyledi.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, düzensiz göç konusunun üstesinden gelmek için Tunus ile çalışacaklarını söyledi.

Tajani, son dönemde ülkesine yönelik düzensiz göç akınında, göçmen botlarının hareket ettiği ülkelerden biri olan Tunus'un Dışişleri Bakanı Nebil Ammar ile Roma'da görüştü.

İki bakan, görüşmelerinin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Ammar ile son derece olumlu bir görüşme yaptıklarını ifade eden Tajani, "Tunus, İtalya'ya dost bir ülke. Yenilemek istediğimiz güçlü bir işbirliği ilişkisi var aramızda. Genel durumu, Kuzey Afrika, Akdeniz'deki durum ve göç konularını ele aldık. İki ülke arasındaki stratejik ilişkinin önemini vurguladım." dedi.

Tajani, Tunus ile yasal göç konusunda çalıştıklarını belirterek "Tunus hükümeti, sınırları güçlendirmek için işbirliği yapmaya açık. Hem Roma hem Tunus insan kaçakçılarına karşı mücadeleyi temel bir unsur olarak görüyor. İki ülke arasındaki işbirliği ciddi, yürürlükte olmaya devam edecek ve uygulanacak anlaşmalar zaten mevcut. Akdeniz'de çok sayıda ölüme yol açan bu kabul edilemez sorunun üstesinden gelmek için Tunus ile el ele çalışacağız." diye konuştu.

Tunus'u desteklemenin önemini vurgulayan Tajani, "Bu ülkenin büyümesini teşvik için ekonomik desteklerin verilmesinden yanayız. İtalya, IMF konusunda üzerine düşeni yapacaktır. İtalya'nın Tunus konusunda stratejik bir vizyonu var." dedi.

Bakan Tajani "IMF'nin planlanan kaynaklarının mümkün olan en kısa sürede yönlendirilmesi de dahil olmak üzere bu ülkeye siyasi açıdan yardım etmek gerekiyor." diyerek her şeyin reform sürecinin sonuçlandırılması şartına bağlı olmaması gerektiğini belirtti.

-Ammar'ın açıklamaları

Ammar da düzensiz göçe karşı mücadele edilmesi gerektiğini, göçmenlerin de insan kaçakçılığının mağduru olduğunu ifade ederek "Tunus, insan kaçakçılığıyla mücadele ve göçmenleri korumak hususunda ortaklarıyla işbirliğini güçlendirmeye açık. Biz mümkün olan her şeyi yapmaya hazırız ama çözüm, orta ve uzun vadede ekonomiktir." değerlendirmesinde bulundu.

Ammar, Tunus hakkındaki şüpheci yaklaşımların Tunus ekonomisine zarar verdiğini ve yasa dışı göç sorununu beslediğini kaydetti.

Bölgelerini istikrara kavuşturmaları gerektiğini dile getiren Ammar, kalifiye işçilerin istihdam edilmesi için İtalya ile somut projeler geliştirmek istediklerini söyledi.

Ammar, Tunus ekonomisinin iyi durumda olmasının İtalya ve Avrupalı partnerlerinin çıkarına olduğunu belirterek "Ekonomimizi iyileştirmemiz gerekiyor ve AB üyesi olarak İtalya'ya da güveniyoruz." dedi.

Ammar, ülkesinin reformlarla ilerlediğini söyledi.

Antonio Tajani, Tunuslu mevkidaşını uğurladıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada da göçmen iade süreçlerinin devam ettiğini ayrıca İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi'nin yakında Tunus'a gideceği bilgisini verdi.

Tunus'taki durumun küçümsenmemesi gerektiğinin altını çizen Tajani, "Çünkü sonrasında başka çıkarlar söz konusu. Rusya ile Çin'i ve Akdeniz'de etki alanı arayışını düşünüyorum." dedi.