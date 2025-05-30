İtalya ve Orta Asya Ülkeleri Liderleri Astana'da Bir Araya Geldi

İtalya ve Orta Asya Ülkeleri Liderleri Astana'da Bir Araya Geldi
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Kazakistan’da düzenlenen Birinci Orta Asya-İtalya Zirvesi'nde, liderler ortak deklarasyonla işbirliği alanlarını belirlediler. İtalya'nın Orta Asya'daki inovasyonu destekleme yönündeki girişimleri takdir edildi. Zirvede barış, güvenlik ve sürdürülebilir kalkınma gibi konularda güçlü işbirliği mesajları verildi.

Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan'ın devlet başkanları ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin katılımıyla Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Birinci Orta Asya-İtalya Zirvesi'nde kabul edilen liderlerin ortak deklarasyonu açıklandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı sitesinde yayımlanan 26 maddelik ortak deklarasyonun, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni tarafından kabul edildiği bildirildi.

Deklarasyonda, liderlerin karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar temelinde ortaklığı güçlendirme konusunda kararlılıklarını teyit ettikleri belirtilerek, "Zirvede, ikili işbirliğinin yanı sıra Orta Asya ülkeleri ile İtalya arasındaki bağların Avrupa Birliği (AB) ve diğer çok taraflı platformlar çerçevesinde geliştirilmesi vurgulandı." ifadesine yer verildi.

Orta Asya ile AB arasındaki ilişkilerin yoğunlaşmasını memnuniyetle karşıladıkları bildirilen deklarasyonda, liderlerin İtalya'nın Orta Asya'daki inovasyonu teşvik etme yönündeki girişimlerini takdir ettikleri belirtildi.

Deklarasyonda, liderlerin barış, güvenlik, demokrasi, insan hakları ve hukuk üstünlüğünün geliştirilmesi ve sürdürülebilir kalkınma doğrultusunda işbirliği yapma taahhütlerini yeniledikleri kaydedildi.

Liderlerin ayrıca iklim değişikliği, terörizm ve siber tehditler, aşırıcılık, yasa dışı göç ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi çeşitli tehditlerle mücadelede işbirliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldıkları aktarılan deklarasyonda, "Bu bağlamda, liderler özellikle kolluk kuvvetleri işbirliğine vurgu yaparak İtalya ile Orta Asya arasındaki güvenlik alanındaki diyalog ve işbirliğinin daha da geliştirilmesi konusunda mutabık kaldılar." denildi.

Deklarasyonda, liderlerin yenilenebilir enerji başta olmak üzere Orta Asya ile İtalya arasında enerji sektöründeki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiği konusunda hemfikir oldukları vurgulandı.

Liderlerin Hazar Denizi geçişli Trans Hazar Taşımacılık Koridorunu, Orta Asya ile Avrupa arasında güvenilir ve etkili bir koridor olarak kabul ettikleri aktarılan deklarasyonda, söz konusu koridorun geliştirilmesi ve bu alanda işbirliğinin desteklenmesi konusunda mutabakata vardıkları bildirildi.

Deklarasyonda, eğitim alanındaki işbirliğini daha da genişletmeye hazır olduklarını teyit eden liderlerin, akademik değişim, bilim, araştırma ve inovasyon ile turizm alanlarındaki bağların genişletilmesinin önemini vurguladıkları aktarıldı.

Bunun yanı sıra deklarasyonda, liderlerin bir sonraki zirvenin 2027 yılında Kırgızistan'da yapılması, Orta Asya ve İtalya Dışişleri Bakanları 4. Toplantısı'nın ise 2026 yılı baharında İtalya'da düzenlenmesi konusundaki teklifleri not ettikleri kaydedildi.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Güncel
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