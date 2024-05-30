Üye Girişi
Haberler

İtalya ve Orta Asya Ülkeleri İşbirliği Toplantısı Roma'da Gerçekleşti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin ev sahipliğinde, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan dışişleri bakanları, Roma'da bir araya geldi. Toplantıda, siyasi işbirliği, ekonomik ve endüstriyel işbirliği, enerji dönüşümü gibi konular ele alındı.

İtalya ve Orta Asya ülkeleri arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan bakanlar toplantısının üçüncüsü Roma'da yapıldı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin ev sahipliğinde Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan dışişleri bakanları, Roma'daki devlet konuk evi Villa Madama'da 3. İtalya-Orta Asya Ülkeleri Bakanlar Toplantısı için bir araya geldi.

Tajani, yaptığı yazılı açıklamada, "İtalya, siyasi işbirliğine ve Orta Asya'daki işletmelerimiz için ortaya çıkan fırsatlara büyük ilgiyle bakıyor. Su ve çevre kaynakları ile yüksek öğrenim sektörlerinde bu ülkelerle stratejik ortaklık kurmak, ekonomik ve endüstriyel işbirliğini güçlendirmek, bizim için belirleyicidir. Bu nedenle bugünkü toplantıya 30 İtalyan şirketini de dahil ettik." ifadelerini kullandı.

İtalya'nın söz konusu bölgeyle işbirliğini güçlendirmek istediğine işaret eden Tajani, "Hükümet; Özbekistan'la Haziran 2023'te, Kazakistan'la bu yılın ocak ayında, Tacikistan'la nisan ayında düzenlenen ekonomik forumların da gösterdiği gibi, bölge ülkeleriyle ilişkilerin yoğunlaştırılmasına güçlü bir ivme kazandırdı. Bölgedeki diğer devletlerle ekonomik etkinlikler planlanıyor. Bütün Orta Asya ülkeleri ile birlikte altyapı, tarım, makine ve enerji alanlarında bölgesel boyutlu projelere özel önem verilmektedir." açıklamasında bulundu.

Ayrıca toplantıların sabahki bölümünde, ülkeler arasında enerji dönüşümü, küresel sınamalar, bağlantı gibi konuların derinlemesine ele alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani Türkmenistan Kırgızistan Özbekistan Tacikistan Kazakistan Orta Asya İtalya Roma Politika Güncel Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zehir zemberek yanıt: O hançeri 15 Temmuz'da milletin sırtına sapladın

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zehir zemberek yanıt: O hançeri 15 Temmuz'da milletin sırtına sapladın

 Miçotakis bir kez daha resti çekti: Türkiye'yi ilgilendirmez

Miçotakis bir kez daha resti çekti: Türkiye'yi ilgilendirmez

 Sadece Kürtçe hizmet vereceğini açıklayan kafe işletmecisi gözaltında

Sadece Kürtçe hizmet vereceğini açıklayan kafe işletmecisi gözaltında

Bakmadan Geçme

Konferans Ligi Şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor mu? Limon FC olayı ne, Limon FC maçında ne oldu? #129300 30 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 30 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 30 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 30 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 30 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! İsrail lanetleme kararı nedir? Lanetleme kararı alınınca ne olur? 30 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 30 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 30 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! 30 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 30 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Mourinho ne zaman İstanbul'a geliyor? Aziz Yıldırım transferi bitirdi Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 30 Mayıs Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? #129300 Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 30 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 30 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
Aziz Yıldırım transferi bitirdi! Jose Mourinho imzayı attı

Aziz Yıldırım transferi bitirdi! Jose Mourinho imzayı attı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title