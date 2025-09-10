İtalya ve Moldova Liderlerinden Rusya'ya Kınama

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun, Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamındaki gelişmeleri görüştüğü ve Rus insansız hava araçlarının (İHA) Polonya hava sahasını ihlal etmesini kınadıkları bildirildi.

İtalya Başbakanlığından, Roma'daki Chigi Sarayı'nda gerçekleşen Meloni-Sandu görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Görüşmenin merkezinde, Moldova'nın Avrupa'ya yönelik perspektifleri ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısındaki en son gelişmeler yer aldı. Özellikle, son günlerde yoğunlaşan saldırılar ve dün gece Polonya hava sahasının da ihlal edilmesi ortak şekilde kınandı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Başbakan Meloni'nin, İtalya'nın Kişinev'e tam desteğini yinelediği ve bunun sosyal güvenlik ve ehliyetlerin tanınması konusunda ikili anlaşmaların yakın zamanda imzalanmasıyla görüldüğünü belirttiği kaydedildi.

Moldova Cumhurbaşkanı Sandu, 12 Eylül'de Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile görüşecek.