İtalya ve Malta'da Kurban Bayramı namazı kılındı

İtalya ve Malta'da Kurban Bayramı namazı kılındı
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İtalya ve Malta'da yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını eda etti.

İtalya ve Malta'da yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını eda etti.

İtalya'nın başkenti Roma ve çevre kentlerde yaşayan Müslümanlar, bayram namazı için Roma Büyük Camisi'nde bir araya geldi. Farklı milletlerden binlerce Müslüman, namazın ardından birbiriyle bayramlaştı.

Yoğunluk sebebiyle Roma Büyük Camisi'nde bayram namazı 3 kez kılındı.

Roma dışında Milano, Napoli, Floransa gibi farklı kentlerde de bayram namazı kılındı.

İtalya'nın kuzey kesiminde yoğun olarak yaşayan Türk vatandaşları da bayram namazı için Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı camilerde bir araya geldi.

DİTİB'in Milano, Como, Venedik, Modena, Trieste, Verona ve Imperia'daki camilerindeki bayram namazına da yoğun ilgi gösterildi.

Namazın ardından birbirleriyle bayramlaşan vatandaşlardan, imkanı olanlar, özel yerlerde kurban kesimini gerçekleştirerek dini vazifelerini yerine getirdi.

Akdeniz'deki ada ülkesi Malta'da da Türk vatandaşları ve Müslümanlar bayram namazı için Marsa'daki tarihi Türk Şehitliği'nde bir araya geldi.

Bayram namazını Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Koordinatörü Ahmet Yunus Ergin kıldırdı.

Namazın ardından bayramlaşıldı.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
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