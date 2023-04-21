İtalya ve Malta'da bayram namazı kılındı

İtalya'da yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı dolayısıyla bulundukları kentlerdeki camilere akın etti.

İtalya'da yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı dolayısıyla bulundukları kentlerdeki camilere akın etti.

Başkent Roma'daki farklı milletlerden Müslümanlar, Roma Büyük Camisi'nde bir araya geldi. Bayram namazı için birlikte saf tutan binlerce inanan, namazın ardından birbiriyle bayramlaştı.

Roma dışından gelenlerin Büyük Cami önünde fotoğraf çektirdikleri görüldü.

Afgan göçmen Oli, "Bayramınız mübarek olsun. Elhamdülillah her şey yolunda. Sadece ailem eksik onlar da ülkemdeler. Ben çalışmak için buradayım. Biz Müslüman dünyası için en büyük bayram bu bayram." dedi.

Yoğunluk sebebiyle Roma Büyük Camisi'nde bayram namazı 3 kez kılındı.

Roma dışında Milano, Napoli, Floransa gibi farklı kentlerde de bayram namazı eda edildi.

İtalya'nın kuzey kesiminde yoğun olarak yaşayan Türk vatandaşları da bayram namazı için Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı camilerde bir araya geldi.

DİTİB'in Milano, Como, Venedik, Modena ve Imperia'daki camilerindeki bayram namazına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Namazın ardından vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.

Bu arada, İtalyan spor camiasından da Ramazan Bayramı dolayısıyla tebrik mesajları geldi.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) Yönetimi ile Milan takımı Instagram hesabından Ramazan Bayramı'nı tebrik mesajları paylaştı.

Malta'daki Türk Şehitliği'nde yaklaşık yarım asır sonra bayram namazı kılındı

Akdeniz'deki ada ülkesi Malta'da da Türk vatandaşları ve Müslümanlar bayram namazı için Marsa'daki Türk Şehitliği'nde bir araya geldi.

Yaklaşık 600 kişinin katıldığı bayram namazını Diyanet İşleri Başkanlığı Beyoğlu Müftülüğü Murakıbı Edip Akyol kıldırdı.

Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Erdeniz Şen de inananlarla birlikte saf tutarken, daha sonra bayramlaşmaya geçildi.

Bugünkü bayram namazıyla, yaklaşık yarım asır sonra Malta'daki Türk Şehitliği'nde bayram namazının kılındı.

Büyükelçi Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehitlikte bayram namazı eda etmelerini sağlayan Türkiye Diyanet Vakfı ve Dışişleri Bakanlığına teşekkür etti.