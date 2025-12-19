İtalya ve Irak dışişleri bakanları, ekonomik ilişkileri ve Orta Doğu'daki gelişmeleri görüştü

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri, Gazze, Suriye, Lübnan ve İran'daki gelişmeleri görüştüğü bildirildi.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmelerin gündeminde, Orta Doğu'daki durumun yanı sıra ekonomik, kültürel ve savunma alanlarında ikili ortaklığın güçlendirilmesi yer aldı." ifadesi kullanıldı.

Irak'ın bölgede İtalya için stratejik ortak olduğu belirtilen açıklamada, İtalya'nın DEAŞ'la mücadele kapsamında 500 askerinin bu ülkede konuşlandırıldığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İki bakan, Orta Doğu'daki gelişmeler konusunda yakın temas halinde kalma konusunda anlaştı ve Suriye'deki siyasi ve güvenlik durumu hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulundu. Tajani, İtalya'nın; Gazze'ye ve iki devletli çözüme olan bağlılığını, Suriye'deki kapsayıcı siyasi sürece desteğini ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) çekilmesi ışığında Lübnan'ın istikrarını, İran ile ABD arasında nükleer dosya üzerine diyaloğun yeniden başlatılmasının önemini vurguladı."

Açıklamada, Bakan Tajani'nin, kasımda Irak'ta yapılan parlamento seçimlerinin ardından "yeni Irak hükümeti göreve başlar başlamaz onlarla çalışmaya hazır" olduklarını ifade ettiği belirtildi.

BM Irak Yardım Misyonunun (UNAMI) yakında sona erecek olmasını, ülkenin istikrarı ve güvenliği alanında kaydedilen ilerlemelerin bir sonucu olması dolayısıyla tebrik ettiği ifade edilen Tajani'nin, Irak'a seyahat etmeyi düşünenler için yapılan seyahat uyarısındaki kısmi revizyonun da güvenlik alanındaki olumlu gelişmelerin bir sonucu olduğunu söylediği aktarıldı.

Açıklamada, Tajani'nin Iraklı mevkidaşına, başta Irak Kalkınma Yolu (IDR) ile Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru (IMEC) projesi gibi büyük altyapı projelerinin sunduğu fırsatları değerlendirerek, tüm stratejik sektörlerde ekonomik işbirliğini güçlendirme hedefini yinelediği kaydedildi.