İtalya ve Bahreyn'den Gazze'ye İnsani Yardım Çağrısı

İtalya ve Bahreyn, İsrail saldırısı altındaki Gazze halkına tam ve güvenli insani yardım ulaştırılması ve alıkonulan tüm Filistin vergi gelirlerinin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, bugün Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakan Selman bin Hamed İsa Al Halife ile Roma'da bir araya geldi. İki liderin görüşmesinin ardından ortak yazılı açıklama yapıldı.

İtalya ve Bahreyn'in Orta Doğu'da barış ve istikrarı sağlamak için birlikte çalışmayı sürdürme konusunda mutabık oldukları belirtilen ortak açıklamada, "Taraflar, Gazze'deki savaşın derhal sona erdirilmesi ve tüm rehinelerin hemen serbest bırakılması çağrısında bulunurken, iki devletli çözümü baltalayan Batı Şeria'daki tüm tek taraflı veya şiddet içeren eylemleri kınadı. Her iki taraf da Gazze halkına tam ve güvenli insani yardım ulaştırılması ve alıkonulan tüm Filistin vergi gelirlerinin serbest bırakılması çağrısı yaptı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, iki ülkenin, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olarak, İsrail ile yan yana barış ve güvenlik içinde yaşayacak bağımsız bir Filistin Devleti öngören iki devletli çözüme verdikleri desteği teyit ettikleri bildirildi.

Meloni ve Al Halife'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine olan bağlılıklarını vurguladığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca Suriye'nin ekonomik toparlanmasına ve yeniden inşasına, Suriyelilerin gönüllü, güvenli, onurlu ve sürdürülebilir geri dönüşlerine BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) gibi BM kurumlarıyla işbirliği içinde destek verdiklerini ifade ettiler."

Açıklamada, İtalya ve Bahreyn'in, İran'ın, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) kapsamındaki yasal olarak bağlayıcı nükleer güvenlik yükümlülüklerine uymasının önemini vurguladığı ifade edildi.

İki ülkenin, Ukrayna'da da adil ve kalıcı bir barış sağlamak için çabalarını sürdürmeye devam edeceklerinin altı çizilen açıklamada, İtalya ve Bahreyn'in, ortak hedefler ve paylaşılan çıkarlar üzerine kurulu olan güçlü işbirliğini tüm sektörlerde güçlendirme ve genişletme konusunda kararlı olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Taraflar, iki ülke arasında ekonomik ilişkileri güçlendirecek ve ticaret ile yatırımları artıracak olan, Stratejik Yatırımlar ve İşbirliği Ortaklığı (SIP) kurulmasına yönelik mutabakat zaptının imzalanmasını memnuniyetle karşılamıştır. Ortaklık kapsamında 1 milyar avronun üzerinde yatırım yapılması taahhüt edilmektedir." vurgusu yapılarak, tarafların, enerji güvenliği ve enerji dönüşümü konusunda işbirliğini daha da artırma konusunda anlaştığına işaret edildi.

Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakan Selman bin Hamed İsa Al Halife sabah saatlerinde Roma'ya komşu Vatikan Şehir Devleti'ne geçerek, burada Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile görüştü.

Vatikan'dan yapılan yazılı açıklamada, görüşmede iki ülke ilişkilerinin daha güçlendirilmesi ve Orta Doğu'daki savaşın acilen sona erdirilmesi konularının ele alındığı aktarıldı.