İtalya ve Avusturya'nın İşbirliğiyle 'Başka Yere Bakmak, Orada Olmak' Sergisi Açıldı

İtalya ve Avusturya'nın Ankara Büyükelçiliklerinin işbirliğiyle, "Başka Yere Bakmak, Orada Olmak" adlı serginin açılış töreni yapıldı.

Kültür Yolu Festivali kapsamında, Cermodern'de düzenlenen sergiye, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriele Juen, serginin küratörü Marcello Farabegoli ve çok sayıda davetli katıldı.

Bakan Yardımcısı Bozay, serginin açılışında yaptığı konuşmada, İtalya ve Avusturya büyükelçiliklerinin işbirliğiyle düzenlenen serginin, kültürel diplomasinin güçlendiğinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Bu tür etkinliklerin, ülkeler arasındaki sanatın hayati rolüne işaret ettiğini dile getiren Bozay, Ankara'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali hakkında bilgi verdi.

Bozay, "Bu festival, Ankara'yı canlı bir kültürel destinasyon olarak konumlandırarak, ülkemizin sanat ve kültürü uluslararası bağ ve iletişim aracı olarak kullanma konusundaki kararlılığını vurguluyor." dedi.

İtalya ve Avusturya'nın Ankara Büyükelçiliklerinin, konser ve sergi gibi aktivitelerde her zaman aktif olduğunu söyleyen Bozay, başkent Ankara'nın çok sayıda sanatsal etkinliklere ev sahipliği yaptığına işaret etti.

Bozay, İtalya, Avusturya ve Türkiye'den sanatçıların yer aldığı "Başka Yere Bakmak, Orada Olmak" adlı serginin, farklı kültürler arasındaki ortak yolculuğu yansıttığını kaydetti.

Büyükelçi Marrapodi de Cermodern'in, İtalya Büyükelçiliğinin birçok etkinliğine ev sahipliği yaptığını ve bu vesileyle mekana çok aşina olduğunu ifade ederek sözlerine başladı.

Bu serginin düzenlenmesini Ankara'ya geldiği günden beri planladığını söyleyen Marrapodi, yıllar önce İtalya'nın Viyana Büyükelçisi olduğu dönemde çok sayıda sanatçı ile bir araya geldiğini anlattı.

Marrapodi, sergi düşüncesini Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Juen ile paylaştığında onun da heyecan duyduğunu belirterek, bu düşünceyi başarılı bir şekilde hayata geçirdiği için duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Büyükelçi Juen de sergiye katılan davetlilere teşekkür ederek "Bu kadar çok sanatçının yer aldığı bu sergiyi açma fırsatını bana verdiğiniz için çok mutluyum." dedi.

Marcello Farabegoli de sergi hakkında detaylı bilgi verdi.