İtalya ve Avusturya liderleri, ABD-AB gümrük tarifeleri konusu ile uluslararası meseleleri görüştü

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki gümrük tarifeleri konusunda, Atlantik'in iki yakası arasında ticaret savaşını her şekilde önlemek gerektiği konusunda hemfikir olduklarını belirtirken, Avusturya Başbakanı Christian Stocker da AB olarak ortak tavır sergilemeleri gerektiği hususunda mutabık olduklarını söyledi.

Roma'daki başbakanlık sarayı Chigi'de bir araya gelen Meloni ve Stocker, iki ülke ilişkilerinden uluslararası gündemdeki konulara kadar pek çok meseleyi ele aldıkları görüşmelerinin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Ev sahibi Başbakan Meloni, İtalya ve Avusturya'nın, eskiye dayanan bağlarla birbirine bağlı iki ülke olduğunu belirterek, "Bugün bu bağ her zamankinden daha sağlam. Bu durum, ekonomik ilişkilerimizin sağlamlığında da kendini gösteriyor. 2024 yılında ticaret hacmi 25 milyar avroyu aştı." dedi.

Enerji sektörüne odaklanmak istediklerini dile getiren Meloni, Avrupa'nın güvenliği açısından stratejik bir proje olarak tanımladığı, İtalya, Avusturya ve Almanya üzerinden Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya yeşil hidrojen taşımayı amaçlayan Güney Hidrojen Koridoru'nu (South H2) birlikte sürdürme niyetinde olduklarını söyledi.

Meloni, Ukrayna konusunda ABD'nin tutumunda değişiklik görmekten memnun

Avusturyalı mevkidaşıyla uluslararası meseleleri de ele aldıklarını aktaran Meloni, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'ın yaklaşımında farklılıklar görmeye başladıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Rus tarafında herhangi bir ilerleme göremiyoruz. Rusya, giderek daha acımasız saldırılarla sivilleri hedef almaya devam ediyor. Bu durum, Trump yönetiminin diyalog arzusuna rağmen, Moskova'nın hepimizin aradığı barışı inşa etmeye ne kadar az bağlı olduğunu gösteriyor. ABD'nin tutumunda bir değişiklik görüyoruz ve bunu memnuniyetle karşılıyoruz."

Orta Doğu konusunda da Gazze'de insani yardımların bir an önce ulaştırılmasının ve İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak bir ateşkes olmasının mutlak aciliyetini paylaştıklarını dile getiren Meloni, ayrıca İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğini askıya almasından "endişe duyduklarını" da belirtti.

Suriye'deki geçiş sürecinin desteklenmesi ve tüm etnik-dini toplulukların korunması gerektiğini söyleyen Meloni, mevkidaşıyla son aylarda Brüksel'de ekonominin yeniden canlanmasına olanak sağlamak amacıyla yaptırımların askıya alınması için yakın işbirliği içinde çalıştıklarının altını çizdi.

ABD ile AB arasındaki gümrük tarifeleri konusu

Meloni, Avrupa sanayisinin rekabet gücünü nasıl artıracaklarını da görüştüklerini aktararak, Avrupa politikalarını daha pragmatik ve etkili hale getirmek için birlikte çalışma konusunda mutabık olduklarını anlattı.

ABD ile AB arasındaki gümrük tarifeleri konusuna değinen Meloni, şunları ifade etti:

"Atlantik'in iki yakası arasında ticaret savaşını her şekilde önlemek gerektiği konusunda hemfikiriz. Bu nedenle, Avrupa Komisyonu ile sürekli temas içinde, diğer liderlerle, herkes için avantajlı olacak bir anlaşmaya varmak için çalışmaya devam edeceğiz. Benim hedefim, Batı'nın genelini ve onun ekonomilerini güçlendirmektir. Şu anda başka herhangi bir senaryo, mantıklı olmaz. ABD ile AB karşılıklı faydaya dayanan bir gümrük anlaşmasının 1 Ağustos'tan önce tamamlanması gerekiyor."

Avusturya Başbakanı Stocker da ABD yönetiminin AB mallarına yüzde 30 gümrük vergisi uygulayacağına dair açıklamasına ilişkin, "Yakın ekonomik ilişkilere geçmişte olduğundan daha fazla ihtiyaç duyduğumuz ortada. Gümrük vergileriyle ilgili son gelişmelere kararlı şekilde tepki vermemiz, AB olarak ortak tavır sergilememiz gerektiği konusunda hemfikiriz." dedi.

İtalya ve Avusturya'dan, Batı Balkanlar'ın AB üyeliğine destek

İtalya'nın, Batı Balkanlar'ın AB'ye katılım sürecine verdiği desteği vurgulayan Meloni, "Ben buna 'AB'nin yeniden birleşmesi' diyorum. Özellikle içinde bulunduğumuz karmaşık dönemde temel bir meseledir. Avrupa'nın, ailemizin bir parçası olmak için ellerinden geleni yapan bu ülkelere somut mesajlar vererek süreci hızlandırması gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

Konuk Başbakan Stocker da Avrupa'nın güvenliği söz konusu olduğunda Batı Balkanlar'ın göz ardı edilemeyeceğini dile getirerek, İtalya ve Avusturya'nın uzun süredir, bu ülkeleri AB'ye daha yakın ve daha hızlı entegre etmek için önemli rol üstlendiğini kaydetti.

Stocker, bölge halkı için somut ve elle tutulur avantajlar oluşturmaları ve gerçekçi bir üyelik perspektifi sunmaları gerektiğinin altını çizerek, "Ya bu bölgeleri kendimize bağlayıp istikrar ve güvenliği sağlarız ya da er veya geç, istikrarsızlığın ithal edilmesi riskini göze alırız." değerlendirmesinde bulundu.

Konuk Başbakan'ın diğer açıklamaları

Stocker, İtalya ile birçok konuda ortak çıkarları bulunduğunu ve güçlü bir Avrupa için bu ortaklıkların her zamankinden daha önemli hale geldiğini vurguladı.

İtalya'nın Avusturya'nın en önemli ikinci ticaret ortağı olduğuna işaret eden Stocker, enerji sektöründe özel bir potansiyel gördüğünü söyledi.

Stocker, bu potansiyelin, İtalya'daki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminallerinin yanı sıra Kuzey Afrika'dan Almanya'ya 3 bin 300 kilometrelik yenilenebilir hidrojen taşımayı amaçlayan altyapı projesi Güney Hidrojen Koridoru'nu (South H2) da barındırdığını belirtti.

Stocker, düzensiz göç meselesinde de İtalya ile mutabık olduklarını ve bu konuda Avrupa çapında çözüm için çalıştıklarını ifade etti.

Geri dönüş merkezleri ve üçüncü ülke konsepti konusunda yenilikçi çözümlere ihtiyaç duyulduğunu aktaran Stocker, transit ülkelerle daha güçlü işbirliği ve kararlı geri dönüş politikası gerekli olduğunu söyledi.

Stocker, ay başında Avusturya'nın 2011'den bu yana ilk kez bir suçluyu Suriye'ye sınır dışı ettiğini hatırlatarak, bunun, bir emsal teşkil edeceğini dile getirdi.

Avusturya'nın "Güney Tirol" olarak adlandırdığı, İtalya'da ise "Alto Adige-Trentino" adıyla bilinen bölgenin özerklik statüsünün revizyonu konusunda kaydedilen ilerlemelerden dolayı Meloni'ye teşekkürlerini ileten Stocker, Brenner Geçidi'ndeki ulaşım meselesinde ise pragmatik bir çözüm arayışında olduklarını sözlerine ekledi.