İtalya ve Arnavutluk'ta Uyuşturucu Kaçakçılığı Operasyonu

İtalya ve Arnavutluk arasında uyuşturucuları, uzaktan kumanda edilebilen bir mini denizaltıyla kaçırmayı planlayan uluslararası uyuşturucu kaçakçısı şebekeye operasyon düzenlendiği bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Torino Cumhuriyet Başsavcılığı Mafya ile Mücadele Biriminin yürüttüğü soruşturma çerçevesinde ve İtalyan Jandarması (Carabinieri), Arnavutluk Emniyeti ve Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) işbirliğinde, uluslararası bir uyuşturucu kaçakçısı şebekeye operasyon yapıldı.

İtalya ve Arnavutluk'ta bu sabah farklı noktalarda düzenlenen operasyonlarda kokain, haşhaş ve esrarın bulunduğu, 204 kilogramın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

İtalyan adli makamlarının çalışmasında, şebekenin İtalya ile Arnavutluk arasında uyuşturucuları taşımak için uzaktan kumanda edilebilen bir mini denizaltı tasarlayıp bunu test ettiklerini tespit etti.

Söz konusu şebekenin, iki Arnavut kökenli kardeş tarafından idare edileceği ve İtalyan uyuşturucu satıcılarına tedarik sağlama hedefinde olduğu aktarıldı.

Bu arada İtalyan jandarması, operasyondan ve kaçakçıların denizaltıyı denizde test ettiği anlardan görüntüleri de yayınladı.