İtalya ve Almanya başbakanları, AB Liderler Zirvesi'nde ele alınacak konuları görüştü

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesinde telefon görüşmesi yaptı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesinde telefon görüşmesi yaptı.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Meloni ve Scholz, 23-24 Mart'ta düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'ne hazırlık kapsamında görüştü.

Görüşmede, "Avrupa Konseyinin Ukrayna'ya 360 derecelik bir destek sinyali vermesi", göç akınlarının idaresine yönelik şubat ayındaki Avrupa Konseyi kararlarının hızla yürürlüğe konulması, uygun AB araçları vasıtasıyla kıta ekonomilerinin rekabet edebilirliğine ilişkin çözümler ele alındı.