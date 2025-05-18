İtalya ve ABD Dışişleri Bakanları Roma'da Önemli Görüşmeler Yaptı

İtalya ve ABD Dışişleri Bakanları Roma'da Önemli Görüşmeler Yaptı
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İtalya Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Roma'da Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze saldırıları, İran'la nükleer müzakereler ve İtalya-ABD ilişkileri üzerine görüştü. Tajani, kalıcı barış için İtalya'nın taahhüdünü yineledi ve iki devletli çözüm vurgusu yaptı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Roma'da, Rusya- Ukrayna savaşı, İsrail'in Gazze saldırıları, İran'la yürütülen nükleer müzakereler ve İtalya-ABD ilişkilerini görüştükleri bildirildi.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tajani, Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo'nun papalık görevine başlama törenine katılmak üzere Roma'ya gelen Rubio ile dün akşam saatlerinde devlet konukevi Villa Madama'da görüştü.

Açıklamada, "Rusya- Ukrayna savaşı konusunda Tajani, İtalya'nın adil ve kalıcı bir barış için çalışma taahhüdünü yineledi. Bu doğrultuda, İtalya Hükümeti, ABD'nin arabuluculuk çabalarını destekliyor ve kısa vadeli hedef olarak 30 günlük, derhal ve koşulsuz bir ateşkese ulaşılmasını savunuyor. Ukrayna'ya tüm alanlarda kesintisiz destek sürecinin bir parçası olarak İtalya, temmuz ayında Roma'da düzenlenecek olan Ukrayna'nın Yeniden İnşası Konferansı'nın hazırlıkları üzerinde çalışıyor." ifadesi kullanıldı.

Rubio'nun Tajani'ye, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı bugünkü telefon görüşmesinin içeriği hakkında bilgi verdiği anlatılan açıklamada, Tajani'nin de 16 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilen Ukrayna-Rusya görüşmeleri sırasında varılan tutsak değişimi anlaşmasını olumlu değerlendirdiği, ABD'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı kalıcı şekilde sona erdirmeye yönelik barış planına olan desteğini yinelediği kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına işaret edilerek Tajani'nin, Orta Doğu kriziyle ilgili olarak ABD'nin arabuluculuk çabalarına benzer şekilde takdirini dile getirdiği ve iki devletli çözümün tek gerçekçi ve uygulanabilir seçenek olduğunu vurguladığı belirtildi.

Tajani'nin, İran'la yürütülen nükleer müzakereler hakkında güncel bilgileri aldığı ve İtalya'nın, İran ile yaşanan anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesini sağlayacak her türlü siyasi ve diplomatik diyaloğa güçlü desteğini teyit ettiği aktarılan açıklamada, İtalya-ABD ikili ilişkilerinin de Tajani-Rubio görüşmesinin önemli gündem maddelerinden biri olduğuna işaret edildi.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
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