İtalya'nın UNIFIL sonrasında da Lübnan'da asker bulundurmaya devam etmek istediği belirtildi

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto'nun, ülkesinin Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücünün (UNIFIL) çekilmesinin ardından da Lübnan'ın güneyinde asker bulundurmaya devam etmek istediğini, bazı Avrupa ülkelerinin de benzer bir tutum almayı planladığını ifade ettiği bildirildi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Avn, İtalya Savunma Bakanı Crosetto'yu başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede Avn, Lübnan'ın, 2027'de UNIFIL'in ülkeden tamamen çekilmesinin ardından onun yerine kurulacak herhangi bir güce İtalya ve diğer Avrupa ülkelerinin katılımını memnuniyetle karşılayacağını vurguladı.

İsrail ile yürütülen görüşmelere de değinen Avn, müzakere sürecinin başarıya ulaşması ve olumlu sonuçlar elde edilmesi yönünde, İtalya gibi "dost ülkelere" güvendiklerini dile getirdi.

İtalya Savunma Bakanı Crosetto'nun ise "İtalya, UNIFIL'in çekilmesinin ardından Lübnan'ın güneyinde asker bulundurmaya devam etmek istiyor. Bazı Avrupa ülkeleri de benzer bir tutum almayı planlıyor." dediği aktarıldı.

Crosetto'nun, İsrail ve Lübnan arasında yürütülen müzakere sürecinin somut sonuçlar vermesi için çalışacaklarını de söylediği kaydedildi.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oy birliğiyle kabul etmişti.

1701 sayılı karar, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç gerecin bulundurulmasını öngörüyor.