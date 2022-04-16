İtalya, Ukrayna'daki büyükelçiliğini yeniden Kiev'e taşıdı

İtalya, Rusya'nın başlattığı savaş sebebiyle Ukrayna'nın Lviv kentine taşıdığı büyükelçiliğini yeniden başkent Kiev'de faaliyete başlattı.

İtalya Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabındaki paylaşımda, İtalyan Bayrağının Kiev'e döndüğü belirtilerek, "Büyükelçi Pier Francesco Zazo ve ekibi, Ukrayna devlet kurumlarına yakın olmak, İtalyan vatandaşlarına yardım etmek, diyaloğu güçlendirmek ve düşmanlıkları sona erdiren ve barışı teşvik eden çözümler için büyükelçiliğini başkentte yeniden açıyor." ifadeleri kullanıldı.

İtalya'nın Kiev Büyükelçisi Zazo da Ukrayna'daki çatışmanın üstünden geçen 50 günün ardından bugün büyükelçiliklerini yeniden başkente taşıyarak heyecan ve umut dolu bir an yaşadıklarını belirtti.

Ülke basınında da Büyükelçi Zazo'nun büyükelçiliğe girişi ve bayrak çekme töreninin görüntülerine yer verildi.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, 9 Nisan'da yaptığı açıklamada, savaş nedeniyle mart başında Kiev'den Lviv'e götürdükleri büyükelçiliklerinin Paskalya Yortusu sırasında Kiev'e taşınacağını kaydetmişti.