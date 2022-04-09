İtalya, Ukrayna'daki büyükelçiliğini yeniden başkent Kiev'e taşıyacak

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Ukrayna'daki savaş sebebiyle geçen ay Lviv şehrine taşıdıkları büyükelçiliklerini, yeniden başkent Kiev'e getireceklerini söyledi.

Di Maio, İtalyan basınına yaptığı açıklamada, "Hükümet olarak Kiev'deki elçiliğimizi yeniden açmaya karar verdik." ifadesini kullandı.

Rusya-Ukrayna savaşında barışa ulaşmanın tek yolunun "diplomatik çözüm" olduğunu belirten Di Maio, Avrupalı ortaklarıyla beraber Kiev'de bulunmalarının barışa ulaşmalarına katkı sağlayacağını ifade etti.

İtalya Dışişleri Bakanı, büyükelçiliğin, Hristiyan aleminin kutladığı Paskalya Yortusu'nun ardından Kiev'de faaliyetlerine başlayacağını bildirdi.

Di Maio, savaş başladıktan sonra Kiev'den en geç ayrılanlardan, şimdi de geri dönen ilk ülkelerden olduklarını söyledi.

İtalya, savaş nedeniyle Kiev Büyükelçiliğini 1 Mart'ta ülkenin batısındaki Lviv'e taşımıştı.