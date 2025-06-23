İtalya'nın başkenti Roma'da, İtalya ile Türkiye arasındaki jeopolitik, ekonomik ve kültürel ilişkileri daha ileri taşımak ve sivil toplum ile kurumlar arasında "köprü" görevi görmeyi sağlamak amacıyla İtalya-Türkiye Derneği resmen kuruldu.

Carlo Marsili'nin başkanlığını yaptığı, aralarında eski İtalyan Milletvekili Nino Foti, eski İtalya Anayasa Mahkemesi Başkanı Antonio Baldassare, Umbria Bölgesel Yönetimi Sayıştay Başkanı Antonello Colosimo'nun yer aldığı İtalya-Türkiye Derneğinin kurucu üyeleri, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen'i ziyaret ederek, derneğin resmi kuruluş işlemlerinin tamamlandığını belirtti.

Marsili, Büyükelçi Ülgen'i ziyaretleri sırasında derneklerinin amacının; iki ülke arasında halihazırda var olan jeopolitik, ekonomik ve kültürel ilişkileri daha da geliştirmek ve iki toplum arasında "köprü" görevi görmek olduğunu söyledi.

Büyükelçi Ülgen de İtalya'da böyle bir derneğin kurulmuş olmasından, iki ülke ilişkilerine yapacağı katkıdan ve de kurucu üyelerini büyükelçilikte ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

"Türkiye'ye karşı büyük bir ilgi olduğunu hep gözlemledim"

İtalya'nın 2004 ila 2010 yıllarında Ankara Büyükelçisi olarak görev yapan Marsili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara'daki görevinden sonra böyle bir dernek fikrinin aklında olduğunu belirtti.

Marsili, "Türkiye, halen birçok ilişki içinde olduğum bir ülke. Zaman zaman oraya gidiyorum ve ayrıca ülkemde Türkiye hakkında biraz daha fazla bilgi yaymak da ilgimi çekiyor." dedi.

Dernek fikrinin nasıl oluştuğu sorusuna Marsili, "Türkiye'ye karşı büyük bir ilgi olduğunu hep gözlemledim ancak bu büyük ilgiye rağmen, aslında bu ülkenin çok da iyi tanınmadığını fark ettim. İtalyan turistler Türkiye'ye gidiyor olsa da aslında ne siyasi açıdan ne ekonomik açıdan ne de sivil toplum açısından Türkiye yeterince tanınmıyor." yanıtını verdi.

Bu hususta, Baldassare, Foti, Colosimo ve akademisyen Valeria Giannotta gibi önemli isimlerle böyle bir dernek kurmaya karar verdiklerini anlatan Marsili, "Şunu söylemeliyim ki büyük bir heyecanla karşılandık ve sadece birkaç gün içinde 80'den fazla üyeye ulaştık. Yakında Türkiye'ye gideceğim ve derneği elbette Türk dostlarımıza da açacağız. Zaten başkan yardımcılarımızdan biri İtalyan, biri Türk olacak." diye konuştu.

"Amacımız, Türkiye'yi daha iyi tanıtmak"

Marsili, şunları kaydetti:

"Amacımız, Türkiye'yi daha iyi tanıtmak; ama özellikle de bu ülkenin siyasi, ekonomik ve askeri değerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak. Bu amaçla konferanslar ve toplantılar düzenleyeceğiz. Dolayısıyla dostane buluşmaların yanı sıra pratik konularla da ilgileneceğiz. Ekonomik içerikli çalışmalar, İtalyan girişimcilerle temaslar, kültürel değişim projeleri olacak. Aynı zamanda Dışişleri Bakanlığı'mızın kültür ve ekonomi alanındaki girişimlerine de destek olacağız. Önümüzdeki aylardan itibaren bu fikirleri somut projelere dönüştürmeyi planlıyoruz."