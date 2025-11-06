İtalya, Suriye ile Ekonomik İlişkileri Güçlendirecek

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Suriye halkının yanında olmaya devam edeceklerini ve İtalyan şirketleri aracılığıyla ekonomik ilişkileri canlandırmak için ortak çabaları güçlendirmeyi kararlaştırdıklarını belirtti.

Brezilya'nın Belem kentinde yapılan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı'na(COP30) katılan Tajani, burada Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüştü.

Tajani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve Bakan Şeybani ile ikili ilişkileri ve Orta Doğu'daki durumu görüştüğünü kaydetti.

Tajani, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İtalya, Suriye'nin istikrarı ve bölgedeki önemli Hristiyan topluluklarının korunması da dahil olmak üzere barışçıl ve kapsayıcı bir siyasi sürecin ön saflarında yer almaktadır. Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Ayrıca, şirketlerimizin uzmanlığıyla ekonomik ilişkileri canlandırmak için ortak çabalarımızı güçlendirmeyi de kararlaştırdık."