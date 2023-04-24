İtalya, Sudan'dan ayrılmak isteyen vatandaşlarını tahliye etti

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Sudan'dan ayrılma talebinde bulunan yurttaşlarının tahliye edildiğini bildirdi.

Başbakan Meloni, gece saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada, "Bir günlük endişeli bekleyişin ardından Sudan'dan ayrılmak isteyen tüm yurttaşlarımız tahliye edildi. Onların arasında yabancılar da var. İtalya, kimseyi geride bırakmaz." ifadelerini kullandı.

Bu tahliyenin gerçekleşmesi konusunda çalışan ilgili bakan ve devlet kurumlarına teşekkür eden Meloni, "Ayrıca bu vesileyle sivil bir hükümete yönelik müzakerelerin başlatılabilmesi için savaşa son verilmesi çağrımı yinelemek istiyorum. Sudan'ın barışa ihtiyacı var." yorumunu yaptı.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, kaotik durumdaki Sudan'ın başkenti Hartum'dan 107'si İtalyan olmak üzere toplamda yaklaşık 150 kişinin önce Cibuti'ye tahliye edildiği oradan İtalyan Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklarla İtalya'ya getirileceği belirtildi.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre çatışmalarda 413 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 551 kişi yaralandı.

HDK, bayramın ilk gününden itibaren 72 saatlik "insani" ateşkes uygulayacaklarını açıklamış, ordu da akşam saatlerinde uluslararası çevrelerin ateşkes çağrısına uyacağını duyurmuştu.