İtalya Sıcak Hava Dalgasının Etkisi Altında - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İtalya Sıcak Hava Dalgasının Etkisi Altında

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
İtalya Sıcak Hava Dalgasının Etkisi Altında

ROMA, 18 Temmuz (Xinhua) -- İtalya'nın başkenti Roma'da turistler Popolo Meydanı'nda bir havuz kenarında serinliyor, 17 Temmuz 2022. İtalya'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası ülkeyi kavurmaya devam ediyor.

ROMA, 18 Temmuz (Xinhua) -- İtalya'nın başkenti Roma'da turistler Popolo Meydanı'nda bir havuz kenarında serinliyor, 17 Temmuz 2022. İtalya'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası ülkeyi kavurmaya devam ediyor. (Fotoğraf: Alberto Lingria/Xinhua)

Xinhua / Güncel

İtalya Roma Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title