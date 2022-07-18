İtalya Sıcak Hava Dalgasının Etkisi Altında
Xinhua - Güncel
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ROMA, 18 Temmuz (Xinhua) -- İtalya'nın başkenti Roma'da turistler Popolo Meydanı'nda bir havuz kenarında serinliyor, 17 Temmuz 2022. İtalya'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası ülkeyi kavurmaya devam ediyor.
ROMA, 18 Temmuz (Xinhua) -- İtalya'nın başkenti Roma'da turistler Popolo Meydanı'nda bir havuz kenarında serinliyor, 17 Temmuz 2022. İtalya'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası ülkeyi kavurmaya devam ediyor. (Fotoğraf: Alberto Lingria/Xinhua)
Xinhua / Güncel