İtalya Sıcak Hava Dalgasının Etkisi Altında ROMA, 18 Temmuz (Xinhua) -- İtalya'nın başkenti Roma'da turistler Popolo Meydanı'nda bir havuz kenarında serinliyor, 17 Temmuz 2022. İtalya'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası ülkeyi kavurmaya devam ediyor. ROMA, 18 Temmuz (Xinhua) -- İtalya'nın başkenti Roma'da turistler Popolo Meydanı'nda bir havuz kenarında serinliyor, 17 Temmuz 2022. İtalya'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası ülkeyi kavurmaya devam ediyor. (Fotoğraf: Alberto Lingria/Xinhua) Xinhua / Güncel İtalya Roma Güncel Haberler

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