İtalya Senatosu, Yargı Reformu için Referandum Yolunu Açtı

İtalya'da parlamentonun üst kanadı Senato, Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin hazırladığı yargıçlarla savcıların kariyerlerinin ayrılmasını içeren yargı reformuna nihai onayı verdi ve referanduma gidilmesinin önünü açtı.

Ülkede bir süredir, sağ iktidar ile sol muhalefet ve yargı çevrelerini karşı karşıya getiren tartışmalı yargı reformu bugün itibarıyla parlamentodaki onay sürecini tamamladı.

Parlamentonun alt kandı Temsilciler Meclisi'nin ardından üst kanat Senato'da bugün, muhalefet partilerinin protestoları eşliğinde yapılan nihai oylama sonucunda, Meloni hükümetinin çıkmasını istediği yargı reformu onaylanmış oldu.

Yargıçlar ve savcıların kariyer değiştirmelerinin önüne geçmek başta olmak üzere yargıda kapsamlı değişiklikler öngören reform, anayasa değişikliği gerektiriyor. Reform paketi, parlamentonun her iki kanadında da 3'te 2'lik çoğunluğu sağlamadan onaylandığı için referanduma götürülecek.

Yargı reformuna ilişkin halk oylamasının, gelecek bahar aylarında yapılması bekleniyor.

Başbakan Giorgia Meloni, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Senato'nun bugünkü onayını "tarihi bir dönüm noktası" olarak niteleyerek, İtalyanların yararına somut bir taahhütte bulunduklarını belirtti.

Reform için yapılacak halk oylamasına işaret eden Meloni, şu ifadeleri kullandı:

"Hükümet ve parlamento, gayretle ve vizyonla çalışarak üzerlerine düşeni yaptılar. Şimdi vatandaşlar da söz sahibi olacak ve onaylayıcı bir referandum yoluyla görüşlerini ifade etmeye çağrılacaklar. İtalya, ulusun ve vatandaşlarının iyiliği için yenilenme yolculuğuna devam ediyor. Daha adil bir İtalya, aynı zamanda daha güçlü bir İtalya demektir."

Ana muhalefetteki Demokratik Parti (PD) lideri Elly Schlein, Sayıştay'ın dün aldığı kararla hükümetin 13,5 milyar avroluk Messina Boğazı Köprüsü projesini durdurmasına dikkati çekti.

Başbakan Meloni'nin bu kararı "hükümet ve parlamentoya yargısal bir müdahale" olarak nitelendirmesini eleştiren Schlein, şunları vurguladı:

"Meloni, Sayıştay'a yönelik vahim açıklamalarıyla anayasa reformunun gerçek amacını açıkça ortaya koyuyor. Bu reform, adalet sistemini iyileştirmeye veya halka hizmet etmeye değil, hükümetin sınırsız biçimde hareket etmesine ve kendisini hukukun ve anayasanın üstüne koymasına yarıyor."

Yargıç ve savcıların kariyerlerinin ayrılması

Halihazırda tek bir sınavla yargıç olabilen bir kişinin, kariyerinin bir aşamasında savcılığa geçiş yapmasının ya da savcılıktan yargıçlığa geçmesinin önünde bir engel bulunmuyor. Söz konusu reform, yargıç olan bir kişinin yargıç olarak, savcı olan bir kişinin de savcı olarak devam etmesini öngörüyor.

Reform ayrıca atama ve disiplin konularını denetleyen konseyin, iki ayrı yönetim organına bölünmesini ve üyelerinin de seçimle değil kurayla seçilmesini öneriyor.

Yargı reformuna, sol muhalefet partileri ve İtalya Ulusal Yargıçlar Birliği (ANM) gibi sivil toplum kuruluşlarının, yargıyı zayıflatacağı ve savcıları yürütmenin kontrolü altına sokabileceği gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Sağ iktidar ise savcılar ve yargıçların aynı kurumsal yapı içerisinde olmasının, aralarında "aşırı yakın ilişki" kurulması riski taşıdığını, bunun da sanıkların adil yargılanma hakkını zedeleyebileceğini savunarak reformun gerekli olduğu tezini öne sürüyor.