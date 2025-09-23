İtalya Savunma Bakanı: Rusya'nın İhlalleri Dikkat Dağıtma Amacı Taşıyor

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Rusya'nın son haftalarda NATO üyesi ülkelerin hava sahalarındaki ihlalleriyle, NATO'ya karşı provokasyondan ziyade Ukrayna'da yaptıklarına yönelik dikkatleri dağıttığını söyledi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre Crosetto, NATO'nun doğu kanadında hava devriyesi görevi çerçevesinde bulunan ve önceki günlerde bu ülkenin hava sahası ihlallerinde Rus unsurlarına önleme yapan İtalyan askerlerini ziyaret etti.

Crosetto, burada yaptığı konuşmada, Rusya'nın son haftalarda NATO üyesi ülkelerin hava sahalarına yönelik ihlallerine değinerek, " Rusya'nın yaptığının, NATO'ya karşı bir provokasyondan ziyade, saldırılarını önemli ölçüde artırdıkları Ukrayna'da yaptıklarından dikkatleri dağıtmanın bir yolu olduğu izlenimini edindim. Çünkü Rusya, kış gelmeden önce Ukrayna'ya kesin olarak diz çöktürme girişiminde bulunuyor." dedi.

Tansiyonun artmasından kaçınılması gerektiğine dikkati çeken Crosetto, "NATO kararlılık göstermeli, ancak bir tırmanışı önlemek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Bu yüzden umarım kimse, askeri bir karşılık vermek zorunda kalmaz, kimse böyle davranmamalı. En azından hepimiz durumun yatışmasını ve şu anda sınıra doğru bir yarış gibi görünen gerginliğin azalmasını beklemeliyiz." diye konuştu.

Crosetto, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendilerini sürüklemek istediği yöne savrulmamaları gerektiğinin altını çizerek, "Aksine, sakinliğimizi ve rasyonelliğimizi koruyarak ve şu anda her şeyden önce Avrupa ve Ukrayna'da barışı hedefleyerek kararlı bir şekilde karşılık vermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Norveç'in başkenti Oslo ve Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki havalimanlarında insansız hava araçlarının görülmesine de değinen Crosetto, şunları kaydetti:

"Sadece havalimanlarını değil, tüm İtalya'yı güvence altına alacak önlemler üzerinde çalışıyoruz. Yakın gelecekte İtalyan havalimanlarına yönelik herhangi bir tehdit görmüyorum, ancak incelediğimiz plan, havalimanları da dahil olmak üzere gelecekte izlenmesi ve korunması gereken tüm altyapıyı kapsıyor. Plan mevcut ve her geçen gün uygulamaya koyma yolunda ilerleme kaydediyoruz."

Rusya'nın hava sahası ihlalleri

Polonya, 9 Eylül'de Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) hava sahasını ihlal ettiğini, NATO da birlikte karşılık verildiğini duyurmuştu. Ardından Romanya'nın da hava sahasında Rus İHA'sı tespit edilmişti.

Son olarak 19 Eylül'de Estonya'nın sahasının Rus jetlerince ihlal edildiği, NATO müdahalesi sonucunda uçakların durdurulduğu bildirilmişti.